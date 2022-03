"Es mejor que un presidente tenga solo la nacionalidad peruana"

Carlos Bruce se sumó a las filas de Peruanos por el Kambio, el partido con el que el economista Pedro Pablo Kuczynski tentará la Presidencia de la República por segunda vez. Pese a ello, ‘Techito’ continuará en la bancada de Concertación Parlamentaria, liderada por el Apra que, según reconoció el propio ex dirigente toledista, quiere demoler a su nuevo socio político.

Durante las elecciones del 2011, usted calificó de “mentiroso” al señor Pedro Pablo Kuczynski e, incluso, dijo que tenía Alzheimer. ¿Por qué ahora se convierte en su aliado político? En el calor de la campaña se dicen cosas que no son relevantes, para mí lo relevante es que PPK es la persona más indicada hoy en día para ser presidente del Perú. En el 2001 [cuando fue ministro de Economía] recibió un país en crisis y dejó un país en crecimiento. El próximo año, el presidente que sea elegido va a recibir un país en desaceleración, requerimos a un presidente que sepa cómo solucionar esa crisis. De lo contrario, los programas sociales, las reformas y los planes de desarrollo no se cumplirán. Por eso, apoyo a Kuczynski.

Usted también dijo que PPK carecía de “sensibilidad social”. ¿Ahora la tiene? Sí, por supuesto. Mira, las reuniones que estamos realizando son en los pueblos jóvenes, se requiere que el crecimiento llegue a los que más necesitan. El Estado tiene una función de redistribución de la riqueza que tiene que ejercitar, pero estamos hablando de la redistribución de riqueza, por lo que antes es necesario crecer.

Según fuentes de El Comercio, PPK quiso colaborar con Alejandro Toledo en el 2011, pero en Perú Posible no lo tomaron en cuenta por temor a que el ex presidente pueda ser vinculado a los grandes capitales. ¿Así fue? ¿Quién fue el responsable? Nunca tuve conocimiento de esas conversaciones [en la campaña del 2011], sé que fueron charlas personales entre Kuczynski y Toledo, yo no participé.

Entonces, sí es cierto que Kuczynski quiso colaborar con el ex presidente Toledo, pero lo rechazaron. Sé que PPK se ofreció a colaborar con la campaña de Toledo, pero este último no aceptó y tampoco se lo dijo a nadie dentro del partido.

¿Fue un error de Toledo no aceptar la ayuda de PPK en el 2011? Bueno, siempre predecir el pasado es más fácil y, si pues, la suerte de la candidatura de Toledo pudo haber sido distinta si hacía esa alianza.

De acuerdo al congresista Mauricio Mulder, el Apra le propuso que se sume al proyecto de Alan García en el 2016, ¿por qué lo rechazó? Sí, es verdad, recibí esa oferta. La rechacé porque creo que la mejor alternativa es la de PPK, es una persona que ya demostró ser eficiente en el manejo de la economía nacional, no tiene mayores acusaciones de corrupción y detrás de él hay un grupo de personas muy interesantes.

Usted ha sido ministro del gobierno de Toledo y dirigente de Perú Posible. Toledo y García son antagonistas en la política peruana. ¿Su decisión de no aliarse con García fue también por coherencia política? Más que nada es porque conozco un poquito más a PPK, los dos hemos sido ministros en la misma época, conozco su forma de trabajar y su habilidad para manejar temas económicos. Y él sí ha demostrado tener solvencia en ese tema, por lo tanto me parece una opción más segura. Es momento de dejar de dar saltos al vacío y elegir a personas que han demostrado tener manejo del Estado.

¿No le será incómodo tener a los apristas como aliados en el Congreso y como enemigos en la campaña? Tengo una buena relación con los cuatro congresistas apristas, hemos coincidido en muchos temas y ellos han apoyado iniciativas mías, como la unión civil. En lo personal, espero seguir teniendo una buena relación con ellos. Pero sé que en la lid política hay momentos de enfrentamiento, pero también de amiste. En todo caso, por parte mía, cualquier intercambio de opiniones con los apristas será un enfrentamiento entre amigos.

¿Considera necesario que el brasileño Luis Favre asesore la campaña de PPK? Eso lo debe decidir el comando de campaña, siempre se va a necesitar un asesor, creo que el señor Favre es una persona muy solvente, pero no es el único.

¿No cree que la asesoría de Favre termine siendo perjudicial para PPK, en el sentido, de que lo pueden asociar como cercano al gobierno de Humala y con los casos de corrupción en Brasil? A mí nadie en Peruanos por el Kambio me ha dicho: ‘Oye bájale el tono a las críticas al Gobierno’. Nadie me lo ha dicho, ni siquiera me lo han insinuado. Así que no hay tal arreglo ni mucho menos un pacto, yo seguiré cuestionando al Gobierno [de Ollanta Humala], como lo he venido haciendo. Sobre los presuntos actos de corrupción en Brasil, que una persona haya sido asesor de un político o de una empresa, eso no lo hace parte de supuestos hechos ilícitos que ese político [José Dirceu] o esa empresa hayan cometido.

PPK apoyó en un inicio la llamada ‘Ley Pulpin’, luego dijo que no escuchó bien porque estaba nevando en el lugar donde estaba. ¿Fue un error del ex ministro respaldar el régimen laboral juvenil sin conocer a fondo esta propuesta? Lo que pasa es que se dijo que esa ley era una cosa cuando en realidad era otra y varios incurrimos en ese error. Cuando se leyó bien la ley, efectivamente esta abría la puerta para cualquier cantidad de abusos que podían cometerse. Él [Kuczynski] se rectificó inmediatamente. Lamentablemente, nadie es perfecto.

¿Es verdad que Peruanos por el Kambio está buscando cuadros de la izquierda? No, estamos buscando gente eficiente en el manejo del Estado, no importa cuál sea sus ideas políticas siempre y cuando estén de acuerdo en que el Perú mantenga su economía social de mercado. Las etiquetas de derecha o izquierda se confunden tanto que es bien difícil saber qué cosa es lo uno y lo otro. Lo que van a tener en común las personas que se incorporen a este proyecto es su experiencia, porque el Perú necesita a gente que sepa sobre la economía moderna.

Si en el plano técnico verá el plan de agua y saneamiento de Peruanos por el Kambio, en el político será su vocero y escudero. No hemos conversado en detalle sobre el rol que voy a tener dentro del partido, eso se va a definir la próxima semana. Lo que sí está confirmado es mi participación a nivel del plan de Gobierno para aportar todo lo que sé en materia de vivienda, agua, desagüe y en el mejoramiento de barrios, que son áreas en las que me desempeñé en el gobierno de Toledo. Y lo hice bien, porque hasta mis adversarios lo reconocen así.

En la elección anterior, el mayor respaldo a PPK fue en Lima, no tuvo mucha aceptación en las regiones, qué hará para evitar que ese escenario se repita. Pedro Pablo está viajando mucho a las regiones para saber lo que necesita el interior del país, eso es fundamental para cualquier persona que quiera ser presidente. Por lo pronto, él está segundo en las encuestas y eso no es cualquier cosa. Él me cuenta que existe bastante empatía con las personas que asisten a sus diálogos, en especial con los jóvenes, que ven en PPK a alguien con ideas modernas, que tiene la experiencia para implementar sus ideas con éxito.

¿Cree que el Apra le quiere poner el mote de “no peruano” a PPK, así como en el 2006 señalaron que Lourdes Flores era la candidata de los ricos? Sí, claro, esa es una estrategia natural que tiene el Partido Aprista al estar en tercer lugar [en los sondeos de opinión]. La lógica es que intenten petardear a quien está adelante suyo, que en este caso es PPK. Nosotros no vamos a responder a los adjetivos que ellos lancen, nosotros vamos a dar propuestas. La gente ya se cansó de pleitos entre politiqueros, lo que quieren son políticos de verdad y que hagan planteamientos que se pueden cumplir. El Apra quiere demoler a Pedro Pablo, pero a nosotros nos gustaría debatir con ellos planes para acelerar la economía y dotar de agua a los peruanos.

¿Qué ventaja tiene el señor Kuczynski respeto a Alan García? ¿Cree que es ventajoso para PPK no tener acusación como narcoindultos? Cada candidato tiene sus fortalezas y debilidades. El señor García hizo un aceptable gobierno en la segunda oportunidad que tuvo, pero va a tener que cargar con la herencia de los ‘narcoindultos’ y ahora se le acusa por la Interoceánica, tiene muchas acusaciones encima, mientras que Pedro Pablo no tiene denuncias severas y tiene experiencia en el manejo económico. Será un presidente que entienda que el país no solo crece haciéndose el muertito.

¿Y en comparación a Keiko Fujimori, cuál es la ventaja del señor Kuczynski? Pedro Pablo es un demócrata, nunca formó ni apoyó a un gobierno antidemocrático y eso es positivo para un país que desea continuar por el rumbo de la democracia, ese también es quizás la gran debilidad de la candidatura de Keiko Fujimori. Si bien ella debe haber aprendido de los errores del gobierno de su padre, muchos aún recuerdan los actos contra la democracia de Alberto Fujimori.

Su incorporación al proyecto de Peruanos por el Kambio, ¿implica que el proyecto de la unión civil estará en el plan de gobierno de PPK? Este punto fue el primero que pregunté. Le consulté a Pedro Pablo cuál era la posición de su partido respecto a la unión civil y su respuesta fue muy aleccionadora: ‘Estamos en el siglo XXI y no podemos discriminar a nadie por su color de piel, su condición social, por su afiliación política, por su religión ni por su orientación sexual, así que nosotros estamos a favor de la unión civil’. Esa es la posición del partido.

¿La unión civil será una propuesta de primera línea de PPK, como lo son la economía y la seguridad? No es un tema de primera o de segunda categoría, es un tema de urgencia. Hay temas que nos involucran a todos, a heterosexuales y a homosexuales, la inseguridad no discrimina. Hay temas prioritarios y urgentes que nos afectan a todos por igual. Hay otros que mejoran la calidad de la sociedad peruana y eso está vinculado con la defensa de las minorías que son discriminadas por las mayorías.

¿Fue un error del señor Kuczynski no haber renunciado a su nacionalidad estadounidense en el 2011, cuando lo prometió? No, lo que pasa es que es un tema de trámites, trámites que él ya está terminando y sobre los cuales pronto tendremos novedades.

En el 2011, usted criticó que PPK no haya renunciado a su doble nacionalidad. Incluso, le pidió que muestre esa renuncia antes de la primera vuelta. Este tema está siendo utilizado como una especie de xenofobia, si es que alguien tiene una segunda nacionalidad es inmediatamente satanizado. Sin embargo, hemos tenido presidente con doble nacionalidad y eso no significa que no quiera a su país. Pedro Pablo nació en Lima, conoce el interior del país y quiere este país tanto o más que muchos. Entonces, querer cuestionar el amor por el país por si uno tiene o no la doble nacionalidad me parece xenófobo. Él ha ofrecido devolver su pasaporte [norteamericano] antes que la campaña termine y lo hará.

Señor Bruce, en el 2011, para usted la doble nacionalidad suponía “un obstáculo de orden ético y práctico”. En campaña se dicen muchas cosas para defender a tu candidato. Yo creo que efectivamente, es mejor que un presidente tenga solo la nacionalidad peruana y eso va a ocurrir en el caso de Pedro Pablo.

¿Usted va a postular solo al Congreso o también será parte de la plancha presidencial de PPK, en una de las vicepresidencias? No se ha hablado nada de eso, nadie define a sus vicepresidentes ocho meses antes de las elecciones, se definen cuando la fecha de inscripción es muy cercana. Es una aspiración mía postular nuevamente al Congreso, pero aún nada está dicho. Sobre la plancha, creo que una mujer con un perfil técnico debe ser la primera vicepresidenta de Pedro Pablo, aunque eso lo decidirá él.

En la campaña del 2011, usted defendió al ex presidente Alejandro Toledo, ¿en el marco de las elecciones del 2016 lo cuestionará por el Caso Ecoteva? En el 2006, nadie conocía sobre Ecoteva, que huele muy mal y que ha significa una decepción para muchos de nosotros [los que seguimos a Toledo] al comprobar que no existía la honestidad que creíamos que había. Vamos a ser bastante críticos respecto a este tema. Yo no me retire de Perú Posible, yo fui expulsado por Alejandro Toledo y me enteré por los diarios, porque ni siquiera me dieron la oportunidad de dar mi descargo. Así que el desleal no fui yo, fueron ellos. Yo solo defendí a Toledo durante cinco años en el Congreso durante el gobierno de Alan García y eso lo saben todos, yo cumplí.