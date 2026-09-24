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Resumen

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Samuel Daza y Rafael López Aliaga confrontados tras el debate organizado por el JNE.
Samuel Daza y Rafael López Aliaga confrontados tras el debate organizado por el JNE.
Por Martín Calderón

La confrontación entre los candidatos a la Alcaldía de Lima Samuel Daza (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) no terminó el martes pasado, cuando concluyó el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al día siguiente, el miércoles 23, Daza llevó el enfrentamiento a otra instancia al denunciar a López Aliaga ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del JNE por presunta intimidación.

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