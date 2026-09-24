La denuncia tiene como sustento una serie de mensajes vía WhatsApp que intercambiaron horas antes del debate. En este, por sorteo, les correspondió enfrentarse directamente durante la jornada.

Daza sostuvo que en las conversaciones por WhatsApp, López Aliaga ejerció “presión política” con el propósito de “condicionar” su desempeño en el debate.

El candidato de Fuerza Popular adjuntó a su denuncia capturas de pantalla de las conversaciones. En ellas se observa que López Aliaga le escribió a la 1 a.m. del martes.

“No te entiendo. Si vas a atacar, dímelo. Al final le hará daño a Fuerza Popular”, le escribió López Aliaga.

Conversaciones de WhatsApp comprometen a López Aliaga.

Durante la conversación, el candidato de Renovación Popular también le dijo a Daza que, durante el debate, culparía a Fuerza Popular por los 300 muertos en 60 días del gobierno de Keiko Fujimori, en referencia a cifras vinculadas a la inseguridad ciudadana.

La conversación continuó durante la mañana del martes. A las 8:24 a.m., Daza le pidió a López Aliaga que se prepare para el debate y le respondió: “decir la verdad es incómodo, pero nunca ofende”.

López Aliaga contestó: “Lo lógico sería trabajar juntos, como estamos haciendo en diputados y senadores”. A continuación, le advirtió que “toda acción lleva [a una] reacción”.

Y añadió: “En fin, que conste que te ofrecí dialogar”.

"Que conste que te ofrecí dialogar", le dijo López Aliaga a Daza, de acuerdo con capturas de pantalla entregadas por este último al Tribunal de Honor del JNE.

Los mensajes no terminaron allí. López Aliaga también llamó a Daza por WhatsApp, pero el candidato de Fuerza Popular no respondió. A las 9:52 a.m., diez horas antes del debate, López Aliaga le escribió: “Te estoy llamando y nada”.

El cruce llegó al debate

Horas después, frente a las cámaras y ante los demás candidatos, Daza se refirió a esa conversación.

“Cuando yo era alcalde, realmente quería que me llames, quería que me ayudes, pero no lo hiciste. [...] Hoy me llamaste 10 veces, ¿te acuerdas? Y ayer también. Y tengo todo lo que me has escrito. ¿Cómo se llama eso? Y dime si estoy mintiendo, porque lo único que mi padre me enseñó es a decir la verdad”, dijo.

Después del debate, López Aliaga reconoció la existencia de las conversaciones, pero negó que su intención haya sido intimidar a Daza.

El candidato de Renovación Popular explicó que ambos habían mantenido anteriormente una relación de coordinación vinculada a proyectos a favor del distrito de Ancón.

“Yo lo que le dije fue lo siguiente: ‘Hemos ido a Ancón, he recibido una condecoración de tu parte’. [...] Me pidió recuperar terrenos municipales. Los recuperé en mi gestión y estamos en pleno diseño de la ciudad del bicentenario frente a Ancón, para darle vivienda digna a todas las personas que están malviviendo en las partes altas de Ancón y Santa Rosa”, afirmó en diálogo con el periodista Fernando Llanos.

López Aliaga destacó que había coordinador con Daza en distintos proyectos. “Muchos proyectos he trabajado con él, por eso lo he desconocido. Mi política ha sido no responderle para nada”, dijo.

Luego se refirió directamente al contenido de los mensajes intercambiados antes del debate: “En el chat le he dicho: ‘Hablemos porque hay temas conjuntos’”.

Clave

En uno de los mensajes que forma parte de la denuncia de Daza, López Aliaga le advierte que un eventual ataque durante el debate terminaría afectando al partido Fuerza Popular.

Consultado por el mensaje “si me atacas, le estás haciendo daño a Fuerza Popular”, López Aliaga respondió: “Evidentemente, me ha llevado a decir algo que no quería decir. Yo no soy loco. En juego está la gobernabilidad del país, que es muy inestable. Por ejemplo, el viaje de la presidenta a Washington no tuvo apoyo de la izquierda. [...] No puedo mezclar los caprichos de este señor de Ancón con lo que es la política nacional”.

Mientras Daza y López Aliaga se enfrentan electoralmente por el gobierno de Lima, Fuerza Popular y Renovación Popular mantienen coincidencias en la Cámara de Diputados y el Senado.

Fuentes de Renovación Popular señalaron a El Comercio que entre ambos candidatos existía una comunicación habitual cuando ejercían responsabilidades públicas. Como sustento de esa relación, remitieron un enlace en el que Daza y López Aliaga aparecen juntos durante una actividad vinculada con la inauguración de obras en Ancón.

En abril del 2024, Daza y López Aliaga inauguraron una obra en Ancón. Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima

Daza, sin respaldo del partido

Cecilia Chacón, diputada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular, aseguró a El Comercio que Daza actuó a título personal.

“Son declaraciones a título personal. No representan la postura del partido o la presidenta. Venimos trabajando muy bien con la bancada de Renovación Popular en el Congreso. Coincidimos en lo esencial: el país necesita orden, y el gobierno necesita las facultades para poder usar todo el peso de la ley contra los criminales. Esa prioridad está por encima de cualquier disputa”, dijo.

Chacón insistió en que la coordinación partidaria debe prevalecer sobre la disputa entre los candidatos.

“Frente al orden, hay un solo adversario: quienes buscan trabar la agenda de seguridad y gestión que votó la sociedad. Fuerza Popular y Renovación Popular están del mismo lado y trabajamos juntos en la tarea de mejorar la calidad de vida de los peruanos”, señaló.

El mes pasado, López Aliaga no acudió a la firma del Pacto Ético Electoral promovido por el JNE). Tampoco lo hizo ningún representante de Renovación Popular.