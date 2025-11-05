Mercedes Araoz sobre “postulación” de Martín Vizcarra: “Los ciudadanos no pueden ser engañados”

La ex vicepresidenta de la República Mercedes Araoz afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe “tomar cartas en el asunto” y pronunciarse sobre el intento del exmandatario Martín Vizcarra de integrar la fórmula presidencial de Perú Primero, a pesar de las tres inhabilitaciones que pesan sobre este.

“Hay un candidato a la primera vicepresidencia que está inhabilitado. Entonces, yo creo que el JNE tendrá que tomar cartas en el asunto, porque los ciudadanos no pueden ser engañados. Entonces, esto se debe aclarar con el tiempo, espero que se dé y que no se espere [mucho]”, manifestó en declaraciones a El Comercio durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025.

Araoz Fernández- quien en las elecciones de 2016 resultó elegida segunda vicepresidenta en la plancha que también integraron los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra-dijo que no conoce a Mario Vizcarra, hermano del también exgobernador regional de Moquegua y candidato presidencial de Perú Primero.

“No conozco al señor, no tengo idea sobre lo que piensa o plantea”, expresó.

Al ser consultada sobre si Mario Vizcarra es el títere del expresidente, la también excongresista respondió que “es su hermano” y como tal intentará ayudar a Martín Vizcarra.

“Él ya ha hablado de que lo va a indultar [en caso sea condenado por los presuntos sobornos en Moquegua]”, acotó.

En las elecciones generales de 2016, Araoz fue parte de la plancha presidencial de Peruanos por el Kambio junto con Vizcarra y PPK. Esta fórmula ganó los comicios. (Foto: Archivo GEC)

IPAE, organizador de CADE Ejecutivos 2025, informó que Mario Vizcarra declinó participar el jueves en el bloque electoral del encuentro de empresarios. Esto “por motivos de salud”.

“Como comprenderá, hubiéramos esperado su comunicación con mayor anticipación y no el día de la inauguración del foro, especialmente después de aceptar su participación desde la invitación oficial y las diversas reuniones de coordinación sostenidas en los últimos días junto a su equipo técnico”, se lee en una carta que el presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, le envió.

(Foto: IPAE)

Respalda postulación de PPK al Senado

Araoz Fernández, en otro momento, respaldó la candidatura del expresidente Kuczynski al Senado por Fuerza y Libertad, alianza que lidera la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli.

“Le deseo el mayor de los éxitos. Creo que él es un hombre que puede aportar mucho. No solo es un político, sino un economista de mucho prestigio internacional. Ha sido muy golpeado, pero creo que él busca reivindicar su nombre a través de este proceso electoral”, remarcó.

Al ser consultada sobre si PPK con 87 años a cuestas puede tener un rol relevante en el Senado, la ex primera ministra dijo que “mientras tenga vida, puede”.

“El expresidente tiene mucha fortaleza física y mental. Esto [la postulación] le va a dar el ánimo para seguir trabajando por el Perú”, finalizó.

El Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión para el exmandatario por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Westfield Capital. A inicios de setiembre, el Poder Judicial ordenó que se dé inicio al juicio oral por este proceso.

En el requerimiento fiscal, se acusó a Kuczynski de conformar esta presunta red criminal, que habría recibido más de US$ 12 millones de la Odebrecht y otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas por obras como Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.