La excongresista y exministra del Interior del segundo gobierno de Alan García, Mercedes Cabanillas, descartó postular por el Partido Aprista en las próximas elecciones parlamentarias del 2020. Esto -según mencionó- por estrictas razones personas.

“Sí, [es una decisión ya tomada la de no participar], porque tengo algunos compromisos que cumplir. Entre ellos, hacer un viaje al exterior y esto no me va a permitir llegar a buen tiempo. No voy a tener la posibilidad de hacer campaña que es corta […]. No tengo mucho entusiasmo en ese tema, pero sí voy a apoyar en todo lo que pueda a mis compañeros que están yendo [a las elecciones]. Sobre todo, como lo hice la vez pasada, a las jóvenes mujeres que estarán”, dijo Cabanillas a El Comercio.

Mauricio Mulder, integrante de Parlamento disuelto por el Partido Aprista, manifestó que la excongresista participaría en el próximo proceso electoral al Congreso.

“Mercedes Cabanillas también va a venir en la lista y después va a ir toda una promoción de jóvenes dirigentes que muchos de ustedes han entrevistado y que son cuadros políticos, sólidos, firmes, importantes, que representan a sectores distintos de la población”, aseveró horas antes en RPP.

Al respecto, Cabanillas indicó que agradece las sugerencias al interior del partido, sobre todo, a Mauricio Mulder, quien también es el presidente de la Comisión Nacional Política.

La excongresista afirmó que Mauricio Mulder tiene “todo el derecho” de llevar el número uno en la lista del Partido Aprista para los comicios del 26 de enero.

“Mulder tiene todos los pergaminos para ir en el número [uno]. Además, no es que él haya decidido, sino que los compañeros le han solicitado, los compañeros le han pedido que siendo él un parlamentario de gran experiencia, por un lado, y siendo un parlamentario que siempre estuvo en la vanguardia, en la línea, en la posición, del partido, sea el que encabece la lista”, aseveró.



Cabanillas remarcó que el partido está apostando para estas elecciones una lista de jóvenes, ya que todos tienen derecho a iniciarse alguna vez.

“¿Un partido como el Apra que ha sobrevivido más de 90 años no va a tener experiencia en combinar su lista? […] Es una combinación de experiencia e iniciación. Todos se inician alguna vez”, refirió.

La exministra adelantó, además, que está evaluando participar en las elecciones generales del 2021. “De repente en las próximas elecciones voy”, añadió.