El candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, consideró razonable la propuesta de Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas que presentaron problemas durante la jornada electoral, aunque precisó que la decisión final corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Elecciones complementarias para aquellas mesas que se hayan instalado tardíamente nos parece un pedido razonable, eso quién lo va a definir, el JNE”, afirmó.

Torres sostuvo que este planteamiento marca una diferencia respecto a las posiciones iniciales del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien antes había sugerido medidas más drásticas.

“La nulidad no está configurada en absoluto […] si está hablando de elecciones complementarias quiere decir que ha entendido que no existe una posibilidad de nulidad de elecciones”, señaló.

En esa línea, calificó como desproporcionadas propuestas anteriores: “Lo que estaba sugiriendo antes, nulidad o insurgencia, era una locura”, indicó.

Asimismo, el dirigente fujimorista remarcó que su agrupación respetará las decisiones que adopten las autoridades electorales.

“Si eso es lo que decidiese el JNE, nos parece razonable. Cuando se responde a un pedido racional, se tiene que escuchar”, agregó.

Torres también destacó la importancia de mantener el respeto en el debate político y evitar confrontaciones innecesarias.

“Es importante que López Aliaga entienda que […] no puede obligar a que todos descendamos al nivel de los insultos”, manifestó.

Finalmente, reiteró que la nulidad del proceso electoral no es una opción viable.

“La nulidad del 12 de abril sería una locura”, concluyó.