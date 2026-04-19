Resumen

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El vocero de Fuerza Popular señaló que la idea nulidad de elecciones es imposible. (Foto: Andina)
El vocero de Fuerza Popular señaló que la idea nulidad de elecciones es imposible. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, consideró razonable la propuesta de Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias en aquellas mesas que presentaron problemas durante la jornada electoral, aunque precisó que la decisión final corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).