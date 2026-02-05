El fundador de Primero la Gente y ahora excandidato a diputado por ese partido, Miguel del Castillo, aseguró en Siempre a las 8, conducido por Milagros Leiva, que su reciente renuncia a la candidatura parlamentaria no está relacionada con la polémica por la asignación de fondos de la franja electoral al canal Nativa, medio del cual fue propietario, sino con su interés de postular a la Alcaldía de Lima.

Del Castillo sostuvo que su aspiración municipal ya había sido comunicada a su dirección política desde el año pasado y que en realidad nunca tuvo como prioridad llegar al Congreso.

“Yo había manifestado mi interés por optar por la candidatura a la Alcaldía de Lima. Políticamente no tenía una aspiración a ser parlamentario, no era lo que me estaba moviendo; lo que yo quería era tener un espacio para demostrar gestión. Yo estoy en campaña”, afirmó.

Sus declaraciones se dan luego de que programas políticos digitales revelaran que Primero La Gente destinó S/ 416 mil de su franja electoral al canal Nativa.

El otro partido que también destinó dichos recursos del Estado a Nativa, fue País para Todos habría asignando más de S/ 600 mil.

Frente a estas revelaciones, Del Castillo negó mantener actualmente vínculos económicos con Nativa, señalando que dejó de ser accionista mayoritario en abril del año pasado. Además, explicó que la decisión de invertir parte de los recursos en dicho canal respondió a una estrategia comunicacional de alcance nacional.

Indicó que dicha estrategia fue informada a la candidata presidencial del partido, Marisol Pérez Tello, quien —según dijo— le otorgó la confianza para encargarse de su ejecución.

Finalmente, rechazó haber recibido “comisiones” o beneficios económicos por la asignación de fondos al medio de comunicación.