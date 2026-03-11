Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, afirmó que su bancada analizará los pasos que dará el Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles, a fin de evaluar si le otorga el voto de confianza o no.

