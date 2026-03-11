En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, afirmó que su bancada analizará los pasos que dará el Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles, a fin de evaluar si le otorga el voto de confianza o no.

Indicó que la posición de su partido es ser “vigilantes” del nuevo Consejo de Ministros, si bien varios de sus integrantes pertenecieron a la gestión de Ernesto Álvarez.

“Tenemos que hacer exactamente lo que dijimos y estamos cumpliendo al pie de la letra. Cuando sale este gabinete, que si bien puede tener ministros que vienen del gabinete anterior, nosotros dijimos: ‘aquí lo que a nosotros no nos da la confianza es que sea un gobierno de izquierda y lo que tenemos que hacer es ser vigilantes’”, expresó.

“Vamos a aprovechar estos días que tenemos hasta el 18 de marzo para analizar cada uno de los pasos que van a dar. Creo que fue importante la voz de Keiko Fujimori diciéndole a los señores del gabinete: ‘esperen un ratito, ustedes empiezan esas mañas de izquierda de generar caos, miedo, de encerrarnos en nuestras casas, y exactamente vamos a hacer lo que corresponde, que es no darle la confianza’”, agregó.

Torres también alegó que no solamente se deberá analizar el discurso que dará Miralles ante el pleno el próximo 18 de marzo, sino también lo que harán en los días previos a su presentación en el Congreso.

“Hasta el 18 tenemos que analizar no solamente el discurso. Hay que escucharlos, pero más que eso hay que mirar lo que están haciendo en estos días”, aseveró al señalar que no espera nada del presidente José Balcázar.

“No quiero ni siquiera pensar en reclamarle algo a Balcázar, la verdad que no espero nada de él, de sus ministros sí espero que al menos nos den condiciones adecuadas para poder llegar a las elecciones este 12 de abril”, acotó.

Responde sobre encuestas

Consultado sobre las últimas encuestas de intención de voto, Miguel Torres señaló que se trata de tendencias y que refleja lo que se vio en la elección del 2021, cuando su lideresa, Keiko Fujimori, empezó a mostrar un crecimiento sostenido a pocas semanas de la primera vuelta.

“Las encuestas uno las recibe y empiezas a mirar tendencias, más allá de posiciones. Para mí la importancia es de la tendencia, que responde al inicio de la campaña que tuvo Keiko a mediados de enero, en donde ya entramos en campaña y a partir de allí ella y Fuerza Popular en general han venido creciendo no con picos, sino de manera constante, de manera progresiva”, manifestó.

“Es un crecimiento que hace cinco años se reflejó de manera bastante similar. Nosotros empezábamos la carrera en 3% y terminamos casi con 12 o 13%. Normalmente el fujimorismo responde de esa manera, se va conglomerando a partir de esta aparición en campaña tanto de la candidata como del partido”, añadió.

LEE MÁS: ADEX pide estabilidad y exhorta al Congreso a otorgar el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

Respecto a si Fujimori Higuchi ya aseguró su pase a la segunda vuelta, Torres no lo aseguró porque aún quedan por delante 30 días y el resultado de las últimas encuestas no es “definitivo”.

“No te lo podría asegurar, es nuestro deseo. Con la cantidad de indecisos que tiene, es impresionante. Decir que hoy por hoy tenemos un resultado definitivo, no, eso es soberbia”, refirió.

“Hay un gran trabajo que tenemos que hacer, estamos a 30 días de tomar una decisión fundamental que para mí, más allá del tema de Fuerza Popular, es un tema trascendental para nuestro país. ¿Qué es lo queremos? Queremos a la izquierda que esté cinco años más en el gobierno o en realidad queremos orden, un cambio que nos permita salir hacia adelante”, sentenció.