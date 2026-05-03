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Pedro Castillo se encuentra recluido actualmente en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)
Pedro Castillo se encuentra recluido actualmente en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El expresidente Pedro Castillo continúa recibiendo constantes visitas políticas en el penal de Barbadillo de Ate, donde cumple una condena de 11 años por conspiración para rebelión tras el fallido golpe de Estado.

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