El expresidente Pedro Castillo continúa recibiendo constantes visitas políticas en el penal de Barbadillo de Ate, donde cumple una condena de 11 años por conspiración para rebelión tras el fallido golpe de Estado.

Según Punto Final, decenas de personas ingresan semanalmente al centro penitenciario para reunirse con Castillo, entre ellos dirigentes políticos, militantes y delegaciones provenientes de distintas regiones del país. El reportaje señala que el excandidato presidencial Roberto Sánchez acudió a visitarlo durante todas las semanas de enero, tanto en días oficiales de visita como fuera de ellos.

Otro de los visitantes frecuentes habría sido el actual presidente José María Balcázar, quien, de acuerdo con la investigación periodística, mantiene visitas a Castillo desde agosto de 2025. Incluso, en febrero —mes en que asumió la Presidencia de la República— ya lo habría visitado hasta en tres ocasiones.

El reportaje también recoge declaraciones de Iber Maraví, candidato a diputado por Juntos por el Perú y visitante habitual del exmandatario.

“Es obvio que la segunda vuelta continúa bajo el liderazgo de Pedro Castillo”, afirmó. Maraví sostuvo además que Castillo “ha dirigido magistralmente la campaña” de Roberto Sánchez desde el penal de Barbadillo.

De acuerdo con la información difundida, aunque el régimen de visitas establece que las mujeres pueden acudir los miércoles y sábados, y los hombres los domingos, durante los días de semana también se registraría el ingreso constante de hombres al penal.

En imágenes se puede apreciar la llegada de comitivas regionales, especialmente provenientes de Huancavelica y Apurímac, cuyos integrantes ingresaban en grupos. Entre los asistentes también figurarían militantes del movimiento “Todos con el Pueblo” y Juntos por el Perú. También personajes como José Domingo Pérez, si actual abogado, sus hermanas, y simpatizantes.