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Resumen

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La conferencia estuvo presidida por Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y eurodiputada. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
La conferencia estuvo presidida por Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y eurodiputada. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Por Agencia EFE

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) presentó este lunes su informe final sobre los comicios generales de este año en Perú e instó, entre sus principales conclusiones, a las autoridades peruanas a controlar los discursos de odio e incitación a la violencia en el discurso electoral.

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