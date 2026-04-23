Resumen

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Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE). (Foto: César Campos / GEC)
Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE). (Foto: César Campos / GEC)
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) expresó su respaldo a la realización de investigaciones “exhaustivas e independientes” en relación a los hechos ocurridos durante las elecciones generales que mostraron una serie de deficiencias.

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