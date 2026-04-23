La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) expresó su respaldo a la realización de investigaciones “exhaustivas e independientes” en relación a los hechos ocurridos durante las elecciones generales que mostraron una serie de deficiencias.

A través de un comunicado, la misión internacional señaló que dichas indagaciones deben llevarse a cabo conforme a los marcos legales pertinentes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y garantizar la integridad del proceso electoral.

“Respaldamos la necesidad de llevar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos en la jornada electoral y días posteriores”, señala el documento.

Comunicado de la MOE - UE

En esa línea, la MOE UE también subrayó la importancia de respetar el marco jurídico electoral y de mantener la independencia de los organismos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias. Asimismo, consideró fundamental que las medidas adoptadas tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prioricen la continuidad del proceso y la confianza institucional.

El organismo recordó que se encuentra en el país desde el 26 de febrero, con más de 150 observadores desplegados en distintas regiones, monitoreando el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Finalmente, la misión informó que presentará un informe final con recomendaciones detalladas para mejorar el proceso electoral, aproximadamente dos meses después de la segunda vuelta presidencial.