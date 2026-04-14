La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), liderada por la jefa de la misión Annalisa Corrado otorgó una conferencia de prensa para dar a conocer su informe oficial acerca de Elecciones Generales del 12 de abril desarrolladas en nuestro país.

El objetivo de la MOE-UE era evaluar el proceso electoral conforme a la legislación nacional peruana y a los compromisos internacionales asumidos por el Perú, proceso que aun se mantiene vigente.

Al ser consultada sobre si la MOE-UE ha podido encontrar indicios de fraude en estas elecciones, Corrado indicó que no se han podido encontrar elementos objetivos sobre una narrativa de fraude, pero sí calificó de “grave” el hecho de que no se hayan podido aperturar 13 locales de votación.

“Está claro que hayan habido problemas graves. El hecho que 13 centros electorales no hayan podido votar y hayan pasado todo el día esperando, ha sido grave. Pero no ha llegado a la misión suficientes elementos para decir que la narrativa de fraude tenga objetivos para ser desarrollada. Seguiremos observando el proceso.”, sostuvo.

Aunque la presentación del informe trató diversos puntos relacionados al proceso electoral, Corrado decidió empezar expresando su solidaridad con las personas que no pudieron votar.

“Expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos que enfrentaron muchas demoras hasta tener que esperar hasta el día siguiente para votar, entendemos su frustración por lo que han tenido que pasar”, empezó diciendo Corrado.

“Felicitamos a los peruanos que participaron masivamente, demostrando su compromiso con la democracia. Estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de la República del Perú”, añadió.

Un derecho inalienable

Por su parte, el eurodiputado Davor Stier, jefe de Delegación del Parlamento Europeo, quien también es parte de la misión, lamentó las fallas logísticas que afectaron las elecciones.

Stier expresó su solidaridad con los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto.

“Votar es un derecho inalienable y lamentamos profundamente que un grave impedimento logístico haya afectado este derecho”, señaló.

El parlamentario europeo indicó que los observadores de la Unión Europea detectaron retrasos en la instalación de mesas en ciudades como Lima y Arequipa. En ese sentido, manifestó su sorpresa de que, pese a antecedentes similares, se hayan repetido problemas organizativos que consideró “evitables”.

“El 12 de abril nuestros parlamentarios pudieron observar retrasos en la instalación de mesas (…) y nos sorprendió que luego de esa experiencia hayamos observado nuevamente retrasos y complicaciones organizativas evitables”, sostuvo.

No obstante, precisó que, una vez instaladas las mesas, la jornada electoral se desarrolló con normalidad.

“Una vez abiertas, observamos que los comicios se llevaron a cabo en orden”, añadió.

Finalmente, Stier remarcó que el proceso electoral aún tiene la oportunidad de fortalecer la confianza ciudadana en la segunda vuelta electoral.

“El proceso electoral en curso tiene la oportunidad de recuperar la confianza”, concluyó.