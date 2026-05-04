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OEA advierte sobre violencia electoral y exige respeto al proceso en Perú. (Foto: Andina)
OEA advierte sobre violencia electoral y exige respeto al proceso en Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación por las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos contra autoridades electorales, periodistas y otros actores en el marco del proceso electoral en el Perú, e instó a concluir con celeridad el conteo definitivo de votos.

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