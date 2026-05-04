La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación por las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos contra autoridades electorales, periodistas y otros actores en el marco del proceso electoral en el Perú, e instó a concluir con celeridad el conteo definitivo de votos.

A través de un pronunciamiento, la misión —encabezada por Víctor Rico Frontaura— señaló que la violencia y la confrontación no constituyen vías legítimas en una democracia, y recordó que los partidos políticos y candidatos deben actuar con responsabilidad, evitando discursos de odio o incitación a la violencia.

Asimismo, el organismo tomó nota de los pedidos de auditorías e investigaciones orientadas a reforzar la transparencia del proceso electoral 2026, pero subrayó que estas deben realizarse con rigor técnico y sin interferir en el desarrollo normal de los comicios.

En esa línea, la misión consideró prioritario que las autoridades electorales concentren sus esfuerzos en garantizar una segunda vuelta eficiente, respetando el cronograma vigente. En particular, hizo un llamado urgente a culminar el conteo de votos de la primera vuelta, a fin de proceder con la proclamación oficial de resultados y la definición de los candidatos que participarán en el balotaje.

Finalmente, la misión indicó que continuará monitoreando todas las etapas del proceso electoral y que desplegará una amplia presencia en el país durante la segunda vuelta, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad democrática.

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