La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) mostró su rechazo a lo que consideró una “narrativa de fraude sin pruebas” durante las Elecciones Generales 2026.

“La MOE UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso y hace un llamamiento a las partes interesadas para que respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado”, señaló la misión en un comunicado.

“La MOE UE insta a los actores políticos a respetar las decisiones de las autoridades competentes, evitar declaraciones que socaven la legitimidad del proceso electoral y cumplir con los principios del Pacto Ético Electoral. Esto incluye hacer uso de los mecanismos legales establecidos para impugnar los resultados”, agrega.

Compartimos el comunicado de prensa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú 2026 #moeueperu26 #eleccionesperú2026 #sep2026 #elecciones2026 @UEenPeru pic.twitter.com/dxzpwMstMg — moeuePerú26 (@MoeuePeru26) June 25, 2026

La Misión informó que presentará su informe final sobre las Elecciones Generales en el Perú y sus recomendaciones a mediados de agosto.