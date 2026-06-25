Para los observadores europeos, no existieron indicios de manipulación intencionada en las Elecciones Generales 2026. (Foto: EFE)
Para los observadores europeos, no existieron indicios de manipulación intencionada en las Elecciones Generales 2026. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) mostró su rechazo a lo que consideró una “narrativa de fraude sin pruebas” durante las Elecciones Generales 2026.

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