Mónica Yaya, candidata del Partido Aprista Peruano (Apra) a la alcaldía de Lima, cuestionó la gestión de Rafael López Aliaga durante una entrevista en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva. La abogada cuestionó la idoneidad del burgomaestre para continuar en la administración municipal, en el marco de la actual contienda electoral para los comicios del 2026.

“El señor Rafael López Aliaga que dice que quiere ayudar a la señora Keiko Fujimori pero si el señor López Aliaga abandona sus cargos, si el señor López Aliaga no cumple con sus responsabilidades; el señor López Aliaga es un irresponsable”, dijo este 13 de agosto.

Según la postulante, existirían contradicciones profundas entre las promesas de campaña de la gestión que dejó López Aliaga al renunciar como alcalde y las acciones ejecutadas durante su periodo. Además, Yaya calificó la intención de López Aliaga de postular como teniente alcalde de Renovación Popular como una “reelección encubierta”, señalando que la Constitución Política prohíbe explícitamente la permanencia inmediata en el cargo.

Uno de los puntos centrales de la crítica fue el desempeño en seguridad ciudadana y el liderazgo del alcalde en los espacios de coordinación. La candidata informó que, de las 22 sesiones convocadas por el Consejo Provincial de Seguridad entre 2023 y 2025, el burgomaestre solo habría asistido a ocho. Yaya calificó este hecho como un abandono de funciones ante la crisis de criminalidad.

“Yo primero le preguntaría por qué abandonó a los limeños en el peor de los momentos en el momento en el que la criminalidad reina en el momento en el que necesitábamos que él dirija los consejos de seguridad que debió presidir conforme a ley”, acotó.

Asimismo, Yaya cuestionó las operaciones financieras de la gestión actual, mencionando la solicitud de préstamos con una tasa de interés del 10%. Indicó que este dinero habría sido depositado en entidades bancarias con tasas de retorno de apenas el 6%, lo cual consideró un manejo ineficiente de los recursos públicos que requiere una investigación profunda por parte de la Contraloría.

Mónica Yaya cuestiona propuestas de transporte

Respecto a la adquisición de vagones para el tren de Chosica, la candidata contradijo la versión oficial de que se tratara de una donación gratuita. Sostuvo que el proceso involucra pagos que deben ser transparentados ante la ciudadanía para evitar desinformación sobre el origen y el costo real de los equipos ferroviarios.

Finalmente, la candidata enfatizó que su propuesta para Lima se centra en la lucha contra la corrupción, a la que definió como el principal obstáculo para el desarrollo. Aseguró que, de llegar al sillón municipal, priorizará la presencia física en los consejos de seguridad y la optimización del transporte público masivo a través de la ampliación de las líneas del tren eléctrico.