Mónica Yaya es candidata a la alcaldía de Lima por el Apra. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Mónica Yaya es candidata a la alcaldía de Lima por el Apra. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Mónica Yaya, candidata del Partido Aprista Peruano (Apra) a la alcaldía de Lima, cuestionó la gestión de Rafael López Aliaga durante una entrevista en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva. La abogada cuestionó la idoneidad del burgomaestre para continuar en la administración municipal, en el marco de la actual contienda electoral para los comicios del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.