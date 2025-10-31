El exministro de Educación del gobierno de Dina Boluarte, Morgan Quero, es precandidato a la presidencia de la República por el partido Ciudadanos por el Cambio, el cual fue vinculado a Nicanor Boluarte y del cual es militante.

Alberto Moreno, secretario general de la agrupación política, confirmó a RPP que la plancha presidencial que será votada por delegados está liderada por el exministro.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“El compañero Morgan Quero está en la lista en primer lugar, el que habla en segundo, y en tercer lugar está Melanie Herrera”, precisó este viernes 31 de octubre, último día de plazo para que los precandidatos se inscriban ante los órganos electorales de sus respectivas agrupaciones políticas.

“Obviamente la plenaria, en democracia, de los delegados definirá exactamente y definitivamente la situación de la plancha. Esta es una precandidatura, como su nombre lo indica, y nos sometemos democráticamente a las instancias orgánicas”, aseveró.

Alberto Moreno también confirmó que tanto su persona como Morgan Quero serán precandidatos en la lista de senadores a nivel nacional, mientras que Herrera también postulará pero en la lista de senadores por Lima Provincias.

El dirigente de Ciudadanos por el Cambió fue consultado por los nexos con Nicanor Boluarte, pero reiteró que la agrupación no tiene relación alguna con el hermano de la vacada expresidenta. “No forma parte de la estructura del partido, no es militante, no es fundador, no es dirigente y por lo tanto es un estribillo que se ha utilizado para generar una relación que nunca existió”.

Sin embargo, se mostró abierto a la posibilidad de que Dina Boluarte, tal y como dijo su abogado Juan Carlos Portugal, pueda ser candidata al próximo Congreso, pese a que aseguró que no han evaluado esa posibilidad.

“Sería interesante que la expresidenta pueda participar en el proceso electoral (...) No hemos pensando en la presidenta para invitarla, pero nos alegra saber que sigue haciendo política”; replicó.