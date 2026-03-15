Durante la mañana del domingo trascendió la muerte del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, en un accidente vehícular en Ayacucho. Tras ello, sus pares aspirantes al sillón presidencial y miembros de la política nacional se pronunciaron al respecto.
Durante la mañana del domingo trascendió la muerte del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, en un accidente vehícular en Ayacucho. Tras ello, sus pares aspirantes al sillón presidencial y miembros de la política nacional se pronunciaron al respecto.
Fue a través de miembros del partido que lideraba que se dio a conocer el deceso del postulante a Palacio de Gobierno, quienes narraron que Becerra García se trasladaba en un vehículo particular a poco de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026.
MIRA AQUÍ: Elecciones 2026: fallece candidato presidencial del PTE Napoleón Becerra en accidente
Uno de los primeros en brindar las condolencias a familiares del candidato natural de Cajamarca fue César Acuña (Alianza Para el Progreso) quien destacó el accidente en la vía Rumichaca y pidió por la pronta recuperación de los heridos.
George Forsyth (Somos Perú) hizo lo propio: “En medio de una campaña, golpes así nos recuerdan que antes que candidatos somos personas que queremos lo mejor para el Perú“.
Ronald Atencio (Venceremos), sin embargo, enfatizó en las condiciones de las vías: “El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas”.
En entrevista para RPP, Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) se sumó a las condolencias a la familia de su competidor y pidió "que las autoridades hagan lo que tengan que hacer y nos informen de la situación".
Alfonso López-Chau (Ahora Nación), también expresó su sentir en redes sociales y recordó a Becerra García como “un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan”.
El aspirante a vicepresidente Virgilio Acuña Peralta (Perú Federal) recalcó que el hecho “enluta una campaña que debería ser una fiesta democrática de ideas y propuestas para el país”.
“Tomamos conocimiento del lamentable fallecimiento del candidato Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia y a la militancia de su organización”, señalaron desde Primero la Gente.
La candidata a diputada Nidia Vílchez (APRA) fue una de las primeras en también pronuciarse al respecto del otrora dirigente vinculado a su labor en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
A las 2 a.m., el oficial Michael Ramírez (30 años), de Pinquiry en el Callao, fue asesinado con seis disparos al llegar a su casa en Bellavista, Lima. Vestía de civil con mochila y táper; dos sicarios lo esperaban, alertados por un cómplice. Recibió amenazas previas por investigaciones policiales y se había mudado recientemente. Vecino vio a dos fugitivos (uno blanco, uno negro). No fue robo; video capta balazos.
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