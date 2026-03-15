Durante la mañana del domingo trascendió la muerte del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, en un accidente vehícular en Ayacucho. Tras ello, sus pares aspirantes al sillón presidencial y miembros de la política nacional se pronunciaron al respecto.

Fue a través de miembros del partido que lideraba que se dio a conocer el deceso del postulante a Palacio de Gobierno, quienes narraron que Becerra García se trasladaba en un vehículo particular a poco de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026.

Candidatos a la presidencia, vicepresidencia y partidos políticos

Uno de los primeros en brindar las condolencias a familiares del candidato natural de Cajamarca fue César Acuña (Alianza Para el Progreso) quien destacó el accidente en la vía Rumichaca y pidió por la pronta recuperación de los heridos.

Lamento profundamente el fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores del Perú, ocurrido en un trágico accidente en la vía Rumichaca, en Ayacucho.



Mis condolencias a su familia, seres queridos, amigos y militantes.



Deseo también la… — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 15, 2026

George Forsyth (Somos Perú) hizo lo propio: “En medio de una campaña, golpes así nos recuerdan que antes que candidatos somos personas que queremos lo mejor para el Perú“.

Ronald Atencio (Venceremos), sin embargo, enfatizó en las condiciones de las vías: “El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas”.

Recibo con mucha consternación y pena la noticia de la muerte de nuestro compañero Napoleón Becerra. El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas. Mi más sentido pésame a su familia y a sus compañeros del PTE. pic.twitter.com/8DZquoCvtT — Ronald Atencio (@RonaldAtencio) March 15, 2026

En entrevista para RPP, Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) se sumó a las condolencias a la familia de su competidor y pidió "que las autoridades hagan lo que tengan que hacer y nos informen de la situación".

Alfonso López-Chau (Ahora Nación), también expresó su sentir en redes sociales y recordó a Becerra García como “un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan”.

Lamento la partida de Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien decidió dar un paso al frente para servir al país desde la política.



Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes… — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) March 15, 2026

El aspirante a vicepresidente Virgilio Acuña Peralta (Perú Federal) recalcó que el hecho “enluta una campaña que debería ser una fiesta democrática de ideas y propuestas para el país”.

“Tomamos conocimiento del lamentable fallecimiento del candidato Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia y a la militancia de su organización”, señalaron desde Primero la Gente.

Aspirantes al Senado y Cámara de Diputados

La candidata a diputada Nidia Vílchez (APRA) fue una de las primeras en también pronuciarse al respecto del otrora dirigente vinculado a su labor en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Nuestras condolencias a la familia del Sr. NAPOLEÓN BECERRA, candidato a la Presidencia por el PTE-Perú, así como a sus partidarios.

Fallece en un accidente de tránsito. @RPPNoticias pic.twitter.com/POLMxbv0EM — Nidia Vilchez (@nidiavilchez) March 15, 2026

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A las 2 a.m., el oficial Michael Ramírez (30 años), de Pinquiry en el Callao, fue asesinado con seis disparos al llegar a su casa en Bellavista, Lima. Vestía de civil con mochila y táper; dos sicarios lo esperaban, alertados por un cómplice. Recibió amenazas previas por investigaciones policiales y se había mudado recientemente. Vecino vio a dos fugitivos (uno blanco, uno negro). No fue robo; video capta balazos.

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