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El fallecido candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García.
El fallecido candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García.
Por Redacción EC

Durante la mañana del domingo trascendió la muerte del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, en un accidente vehícular en Ayacucho. Tras ello, sus pares aspirantes al sillón presidencial y miembros de la política nacional se pronunciaron al respecto.

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