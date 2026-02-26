En una nueva edición de Versus de El Comercio, Mauricio Mulder (número 4 por el APRA) y Cecilia Chacón (número 1 por Fuerza Popular) confrontaron posturas sobre seguridad ciudadana, crisis del Congreso y reforma del sistema electoral, en un intercambio marcado por coincidencias puntuales y algunas claras diferencias.

Seguridad: penas más duras vs. decisión política

En materia de seguridad ciudadana, Mulder planteó una línea más radical. “No soy especialista en eso, pero cuando veo lo que hace Bukele en El Salvador pienso por qué no se puede hacer eso en el Perú. Hacer, por ejemplo, unos cuatro o cinco Challapalcas”, sostuvo, en alusión a penales de máxima seguridad. Añadió que “tiene que haber un castigo” verdadero y defendió penas más altas, incluso la pena de muerte para delitos “realmente horrendos”: “Bueno, pues mejor terminar con esa persona”.

Chacón coincidió en la necesidad de firmeza, pero marcó distancia sobre la pena capital. “Tiene que haber una decisión política de empoderar a nuestras Fuerzas Armadas y policiales”, afirmó.

Señaló que actualmente “los delincuentes tienen mucho más derechos que la víctima y la policía” y cuestionó las condiciones carcelarias. Sin embargo, recordó que el fujimorismo “derrotó al terrorismo sin pena de muerte” y subrayó que no es necesaria, sino que se requiere “voluntad política, fuerza y orden”. Como ejemplo, mencionó que Abimael Guzmán fue capturado vivo y murió en prisión.

Crisis en el Congreso y respeto a la Constitución

Sobre la reciente crisis parlamentaria que finalmente fue ganada por la izquierda con la llegada de Balcázar a la Presidencia de la República.

La legisladora advirtió que “cada vez que se ha ido en contra de la Constitución, cada vez que se ha tratado de dar una explicación para hacer lo que se quiere, nos ha ido mal”.

Mulder, por su parte, puso el foco en la calidad de representación. “La solución no está en el Parlamento, sino antes. Las personas que van a llegar al Parlamento son el problema”, afirmó. Según el aprista, la mayoría de congresistas “son aventureros” que “van a utilizar el Poder Legislativo como su negocio”.

Voto voluntario y desencanto ciudadano

Ambos coincidieron en la necesidad de debatir el voto voluntario. Mulder sostuvo que existe un ánimo de la gente negativo con respecto a ir a votar y consideró que hacer voluntaria la participación “mejoraría el voto”, pues acudirían quienes realmente desean hacerlo.

Chacón enfatizó en que el voto es una responsabilidad ciudadana: “Los peruanos tenemos la obligación de ir a votar porque el poder que tenemos de emitir un voto es enorme. Nosotros somos los que decidimos a través del voto”.

El intercambio dejó en evidencia diferencias en los caminos propuestos, pero también coincidencias en la necesidad de reformas estructurales frente al desgaste institucional y la crisis de seguridad que atraviesa el país.