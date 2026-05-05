La Municipalidad Metropolitana de Lima defendió este lunes la legalidad de las acciones emprendidas por el alcalde Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que existen precedentes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que respaldan la intervención de autoridades municipales en defensa de derechos fundamentales.

En un comunicado la comuna, cita expresamente el caso “Ramón Lucianeti Pairazamán León” (Exp. N.° 01072-2023-PHC/TC), con el que buscan sustentar que las municipalidades tienen legitimidad para interponer acciones judiciales cuando consideran afectados los intereses de los vecinos.

“El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ya han reconocido en diversos pronunciamientos la legitimidad e interés de las autoridades municipales para interponer acciones judiciales en representación de los intereses de los vecinos”, señala el documento.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

La Municipalidad sostiene que la actuación del alcalde responde a su obligación legal de defender los derechos de los ciudadanos de Lima, luego de que una parte del electorado se quedara sin sufragar el pasado 12 de abril debido a problemas en la instalación de mesas.

En esa línea, recuerda que el Concejo Metropolitano autorizó formalmente iniciar una demanda por conflicto de competencias contra el JNE mediante el Acuerdo de Concejo N.° 104-2026.

El pronunciamiento también responde a las denuncias presentadas por Juntos por el Perú contra Reggiardo por una presunta vulneración del principio de neutralidad electoral.

“No existe pronunciamiento a favor de alguna organización política y menos orienta e influye en el electorado”, señala el comunicado.