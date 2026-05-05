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Fachada de la Municipalidad de Lima Metropolitana ubicada en el centro de la ciudad. (Foto: MML Facebook)
Fachada de la Municipalidad de Lima Metropolitana ubicada en el centro de la ciudad. (Foto: MML Facebook)
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La Municipalidad Metropolitana de Lima defendió este lunes la legalidad de las acciones emprendidas por el alcalde Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que existen precedentes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que respaldan la intervención de autoridades municipales en defensa de derechos fundamentales.

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