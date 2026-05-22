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La Municipalidad de Lima aprobó una moción para exhortar celeridad ante sus demandas por elecciones. (Foto: Municipalidad de Lima)
La Municipalidad de Lima aprobó una moción para exhortar celeridad ante sus demandas por elecciones. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima exhortó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a pronunciarse con celeridad y eficacia sobre las acciones legales interpuestas ante presuntas irregularidades registradas en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

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