A más de un mes de las elecciones del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance de 99.996% de actas contabilizadas para la Municipalidad de Lima. A las 8 a.m. de hoy martes 10 de noviembre, solo queda 1 acta pendiente remitida por el Jurado Electoral Especial (JEE).
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