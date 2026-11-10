A más de un mes de las elecciones del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance de 99.996% de actas contabilizadas para la Municipalidad de Lima. A las 8 a.m. de hoy martes 10 de noviembre, solo queda 1 acta pendiente remitida por el Jurado Electoral Especial (JEE).

Según las cifras oficiales, la lista de Renovación popular logra el 27.684% de respaldo del electorado, con 1′554,786 de votos válidos, mientras que Avanza País obtiene el 26.811% con 1′505,770 de votos válidos.

La diferencia de votos entre la lista encabezada Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima, y Francis Allison, quien es candidato a alcalde, es de 49,016.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) recibieron un porcentaje de actas observadas para su debida evaluación.

La ONPE habilitó su plataforma digital para la consulta pública de las actas digitalizadas de cada mesa de sufragio. Los ciudadanos pueden verificar las cifras oficiales mediante la página web institucional en este enlace.

JNE se pronuncia sobre candidatos a primer regidor que fueron alcaldes

El JNE es pronunció este viernes 6 de noviembre y resolvió que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir el cargo de burgomaestre en la gestión 2027-2030.

MIRA AQUÍ: JNE resuelve que primeros regidores electos que hayan sido alcaldes no serán proclamados para ese cargo

La disposición fue anunciada este viernes por Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, tras la revisión de oficio de 427 proclamaciones de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.