Hernando ‘Nano’ Guerra García -flamante jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular y precandidato con el número 1 en Lima por ese partido- afirmó este miércoles que estuvo “equivocado” cuando, en campañas anteriores, criticó a su actual lideresa Keiko Fujimori y al fujimorismo.

“Lo que vivimos ahora es que el paciente es el Perú y el paciente necesita que todos los que tuvimos rencillas y odios, los que estuvimos equivocados, porque yo estuve equivocado, logremos pasar esa página, porque el Perú necesita pasar esa página y quien la pasó primero fue Keiko Fujimori, porque ella me llamó a mí”, declaró a Canal N.

Dijo que cuando conversó con Keiko Fujimori -quien “pasó primero la página” lo primero que él le preguntó es cómo van a ir juntos en estas elecciones si él fue crítico en años anteriores. Sin embargo, comentó que la excongresista le contestó que “son cosas del pasado” y se necesita que “perdonemos”.

'Nano' Guerra García aseguró que fue contactado por Keiko Fujimori. (Canal N)

Añadió que sus críticas -cuando no conocía a Keiko Fujimori- fueron producto de “creencias”.

“Me invitó a la Escuela Naranja. Yo con Keiko no he hablado, no la conocía hace 6 meses. Escribía (críticas) sí, producto de creencias, porque estamos en un mundo en que nos ponen creencias, en el que yo no conocía a Keiko Fujimori que fue capaz de decirme ‘vamos juntos a hacer esto’. No la conocía personalmente. Hemos estado en mi casa y cuando uno conoce a la gente, está dispuesto a pasar (la página)”, aseguró.

Incluso, dijo que ahora está dispuesto a inscribirse en Fuerza Popular, cuando se abra nuevamente el padrón electoral.

Por ejemplo, en el verano del 2016 Guerra García criticaba así a la lideresa del partido, “Keiko es difícil que elabore muchas propuestas. Keiko, que yo sepa, nunca ha gerenciado nada en su vida. Ha tenido una especie de cargo heredado, como si la capacidad nos pueda venir por herencia. Sus estrategas le dirán ‘no opines’, porque en cuanto empiece a opinar y lo va a tener que hacer y cuando empiece a hablar de planes de gobierno vamos a ver sus deficiencias”, dijo a la prensa durante una actividad en Arequipa.

“Es una apreciación en base a lo que uno cree, a los datos que uno tiene. Todos en el mundo tenemos derecho a cambiar cuando tenemos más información [...] Sí, lo dije. Me equivoqué. Fui capaz de decir cosas muy duras contra Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, sí, pero se trata de mirar hacia adelante”, exclamó hoy en Canal N.

Sueldo mínimo

Al ser consultado sobre el monto del sueldo mínimo (ascendente a S/930), el empresario mencionó unos S/850.

“[Estoy seguro que usted sabe cuál es el sueldo mínimo] S/849,5, mejor redondeamos a 850. [¿S/930 no es la cifra que corresponde?] Sí. Es la que sacó el Gobierno, la última cifra es 930. 850 es la anterior”, respondió.

'Nano' Guerra García respondió con la cifra de S/850 que ya no es vigente desde el 2018. (Canal N)

La noche del lunes, una entrevista puso también en aprietos a Alfredo Barnechea, precandidato a la presidencia de la República por Acción Popular, quien no supo contestar correctamente la misma pregunta en el programa ‘Beto a saber’ de Willax Televisión.

