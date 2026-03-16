Un accidente de tránsito registrado ayer por la madrugada en la Vía Los Libertadores (Huancavelica) apagó la vida de Napoleón Becerra, de 61 años, cuando la camioneta beige en la que viajaba terminó empotrada en la cuneta rocosa de un cerro.

El fatal desenlace tuvo lugar en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará. El candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) se dirigía junto a su equipo a la provincia de La Mar, en la región Ayacucho, donde tenía previsto asistir a las 9:00 de la mañana a un evento político como parte de su campaña electoral.

No obstante, no era el único vehículo en la comitiva. Otra camioneta cumplía funciones de resguardo del aspirante a la Presidencia y en ella se trasladaban —según fuentes— Marisol Guivin (candidata al Senado) y Carlos Enrique Peñaloza, efectivo policial con el grado de suboficial de primera de la PNP.

Un día antes, el sábado 14 de marzo, la agrupación política compartió en redes sociales una fotografía de Becerra y otras personas jugando al fútbol.

—Traslado hospitalario—

El aspirante presidencial viajaba junto a Alberto Pizango Chotam (candidato al Senado) Mónica Huayllane Llanca (aspirante a diputada), Jorge Carrión Rubio y Jafet Isaí Carrión, según el acta policial a la que accedió este Diario.

Becerra llegó al Centro de Salud de Pilpichaca sin signos vitales tras haber sido trasladado en un auto particular. Demoró de 15 a 20 minutos en llegar a dicho lugar.

Todos se sumaron a la lista de víctimas de esta carretera, que desde hace varios años se encuentra en pésimo estado, según Balvín Huamaní, alcalde de Pilpichaca.

“Ha ocurrido un accidente por las condiciones que se tiene en nuestra Vía Libertadores desde Huaytará hasta llegar a Ayacucho se encuentran en pésimas condiciones”, indicó a Canal N.

En esta misma vía, por ejemplo, falleció el excongresista Edgar Alarcón junto a otras 16 personas en mayo del 2024. Durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte se asumió el compromiso de mejorar la carretera, aunque hasta el momento continúan los accidentes.

Por la tarde, el Ministerio de Salud informó que los pacientes afectados por el siniestro fueron atendidos y que uno de ellos ya había sido dado de alta. La mayoría presentó diagnóstico de policontusiones y permanecía bajo evaluación del personal médico.

Emely Silva, integrante del PTE, indicó a El Comercio que la camioneta beige era de su propiedad y que se la había prestado a Becerra desde la semana pasada para que se movilice a sus actividades.

“En su lucha siempre nos decía que no nos rindamos. Él era un dirigente nacional”, recordó.

Silva pidió apoyo a las autoridades para facilitar el traslado de los heridos y del cuerpo del candidato a Lima, donde —según señaló— esperan despedirlo con cristiana sepultura.

“No tenemos recursos para viajar en avión”, dijo.

Para la tarde, el PTE convocó a una reunión con carácter “estrictamente humano” para acompañar a la familia del dirigente y atender la situación de los correligionarios que resultaron afectados por el accidente. Asimismo, se coordinarán las acciones correspondientes del partido.

—Reacciones—

Diversos partidos, organizaciones y otros candidatos a la Presidencia expresaron sus condolencias a los familiares de Becerra.

La organización política Primero La Gente manifestó en sus redes sociales su solidaridad con la familia y la militancia del PTE.

César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), también se pronunció. “Lamento profundamente el fallecimiento de Napoleón Becerra, ocurrido en un trágico accidente”, escribió.

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, lamentó el suceso y expresó sus condolencias a los familiares del aspirante.

Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, también manifestó su solidaridad con los deudos.

“Lamento la partida de Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien decidió dar un paso al frente para servir al país desde la política. Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan. Mi solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”, escribió.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, publicó en sus redes sociales: “Expreso mi más profundas condolencias por la muerte del candidato a la presidencia Sr. Napoleón Becerra. Extiendo un abrazo a sus familiares y partidarios. Los riesgos en una campaña política son enormes pero todos los que deseamos un Perú mejor los enfrentamos con valentía”.

José Williams, de Avanza País, lamentó “profundamente el fallecimiento del candidato”. Lo mismo hicieron Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (APRA), José Luna Gálvez (Podemos) y George Forsyth (Somos Perú).

—El perfil del candidato—

Napoleón nació en Cajamarca. Trabajó desde 1984 hasta el 2025 como empleado de la Municipalidad de Lima. Desempeñó labores administrativas y técnicas. Contó con estudios universitarios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo en 2009 el grado de Licenciado en Administración.

En 2023 fundó el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) y consignó convocó a otros políticos e integrantes de sindicatos de distintos estamentos del Estado. Entre ellos, figura Emely Silva, candidata a diputada por el número 4.

Postuló en las recientes elecciones como candidato a la Presidencia y, a su vez, como candidato a la Cámara de Senadores. En su hoja de vida no se reportaron sentencias por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, menos registros por condenas por delitos dolosos.

Participó en distintos procesos electorales, por ejemplo, en las elecciones generales del 1995 postuló al cargo de congresista por la Izquierda Unida.

En los comicios regionales y municipales del 2002 se convirtió en candidato para asumir el cargo de regidor en San Juan de Lurigancho.

En el 2006 intentó ser congresista de la República por Fuerza Democrática. Ese mismo año también postuló como alcalde distrital por Confianza Perú y finalmente en las elecciones regionales y municipales del 2018, fue postulante a alcalde de San Juan de Lurigancho. Pero en ninguna elección tuvo éxito.

—¿Qué pasará con su fórmula presidencial?—

Este Diario consultó con tres expertos electorales sobre cómo quedaría la fórmula presidencial que encabezó Becerra e integró Winston Huamán (Primer vicepresidente) y Nelida Juliana Cuayla (Segundo vicepresidente).

Al respecto, el experto en temas electorales José Manuel Villalobos aseguró que de plano la plancha presidencial caerá, según el artículo 44 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de candidatos para las elecciones generales 2026.

“El efecto es que no sigan los vicepresidentes porque ya no hay candidato presidencial. No está previsto que el primer vicepresidente suba de candidato presidencial”, indicó.

A su turno, José Tello, especialista en derecho electoral, opinó de la misma manera. Indicó que lo que cabría en esta situación sería que la plancha presidencial ya no participe de los comicios.

En efecto, el artículo 44 indica que en el supuesto de muerte de algún candidato que integre la fórmula o la lista de candidatos, los efectos son los mismos previstos en el artículo 40.

Este último precisa que si la tacha contra el candidato a la Presidencia es declarada fundada, entonces las candidaturas a las vicepresidencias no serán inscritas.

Por lo tanto, en ese supuesto —según los expertos consultados— al haber fallecido Becerra, quedaría nula la fórmula sin continuar en carrera electoral.