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Fallece Napoleón Becerra García, candidato presidencial del PTE-Perú.
Fallece Napoleón Becerra García, candidato presidencial del PTE-Perú.
Por Redacción EC

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, falleció la mañana de este domingo tras sufrir un accidente en la región de Ayacucho, según confirmó su organización política.

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