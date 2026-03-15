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El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, falleció la mañana de este domingo tras sufrir un accidente en la región de Ayacucho, según confirmó su organización política.
El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, falleció la mañana de este domingo tras sufrir un accidente en la región de Ayacucho, según confirmó su organización política.
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La noticia fue ratificada por Emily Silva, candidata a diputada, quien expresó el pesar de la agrupación y transmitió sus condolencias a los familiares del candidato. El deceso ocurre en pleno desarrollo de la campaña rumbo a las Elecciones Generales de Perú 2026.
“Ellos se iban a medianoche, anoche me comuniqué con él y me informó que se estaban yendo a Ayacucho, como venían viajando por el tema de la campaña se estaban trasladando en vehículo particular y me dijeron que hoy iban a estar en Ayacucho”, dijo en RPP.
Becerra García participaba activamente en diversas actividades proselitistas en las últimas semanas. Una de sus apariciones públicas más recientes se registró en el emporio comercial de Gamarra, donde encabezó un evento político junto a varios de sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.
Trayectoria profesional y política
Natural de Cajamarca, donde nació el 11 de abril de 1964, Napoleón Becerra García desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector público y la gestión administrativa.
El dirigente se graduó como licenciado en Administración y bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2009.
Gran parte de su vida profesional estuvo vinculada a la Municipalidad Metropolitana de Lima, institución en la que laboró de manera ininterrumpida desde 1984 hasta el 2025.
En el ámbito político, fue el impulsor de la creación del PTE-Perú, agrupación que fundó y presidió desde el 2023 con la propuesta de representar a los trabajadores y emprendedores del país.
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La organización política no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del accidente ocurrido en Ayacucho, aunque indicó que en las próximas horas se informará sobre las exequias del dirigente.
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