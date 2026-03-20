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El JEE retiró la candidatura presidencial de Napoleón Becerra tras su fallecimiento. (Foto: Andina)
El JEE retiró la candidatura presidencial de Napoleón Becerra tras su fallecimiento. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó sin efecto la inscripción de plancha del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) tras el fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra, en un accidente de tránsito en la región Ayacucho.

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