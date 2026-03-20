Asimismo, declaró improcedente la solicitud de sucesión de la fórmula presidencial propuesta por el personero legal titular del PTE, Alberto Juan Bautista Merino, y dispuso notificarlo de la decisión.
“Precisar que los votos que se emitan a favor de la fórmula presidencial presentada por la organización política Partido de Trabajadores y Emprendedores PTEPERÚ, no serán considerados en el cómputo de los votos obtenidos por la misma”, detalló.
En su resolución, dicho colegiado consideró que el fallecimiento de Napoleón Becerra“constituye un impedimento material y jurídico insubsanable para continuar con su participación en el presente proceso electoral”.
“En mérito a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la candidatura inscrita de don Napoleón Becerra García, por la causal de fallecimiento en resguardo de la transparencia y validez del proceso electoral”, subrayó.
En ese sentido, el JEE de Lima Centro 1 enfatizó que no existe posibilidad de sucesión de posiciones debido a que la normativa electoral en relación a este tipo de elección, no lo contempla ni como excepción.
Fatal accidente
Como se recuerda, el accidente tuvo lugar en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará. El candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) se dirigía junto a su equipo a la provincia de La Mar, en la región Ayacucho.
Napoleón Becerra llegó al centro de salud de Pilpichaca sin signos vitales, tras haber sido trasladado de emergencia en un auto particular. Demoró de 15 a 20 minutos en llegar a dicho lugar.
El aspirante presidencial viajaba junto a Alberto Pizango Chotam (candidato al Senado) Mónica Huayllane Llanca (aspirante a diputada), Jorge Carrión Rubio y Jafet Isaí Carrión, según el acta policial a la que accedió este Diario.