El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó sin efecto la inscripción de plancha del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) tras el fallecimiento de su candidato presidencial, Napoleón Becerra, en un accidente de tránsito en la región Ayacucho.

A través de la Resolución N° 02146-2026-JEE-LC1/JNE, se dejó sin efecto la inscripción de Becerra García como candidato al cargo de presidente de la república por dicho partido luego de su deceso.

Asimismo, declaró improcedente la solicitud de sucesión de la fórmula presidencial propuesta por el personero legal titular del PTE, Alberto Juan Bautista Merino, y dispuso notificarlo de la decisión.

“Precisar que los votos que se emitan a favor de la fórmula presidencial presentada por la organización política Partido de Trabajadores y Emprendedores PTEPERÚ, no serán considerados en el cómputo de los votos obtenidos por la misma”, detalló.

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En su resolución, dicho colegiado consideró que el fallecimiento de Napoleón Becerra “constituye un impedimento material y jurídico insubsanable para continuar con su participación en el presente proceso electoral”.

“En mérito a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la candidatura inscrita de don Napoleón Becerra García, por la causal de fallecimiento en resguardo de la transparencia y validez del proceso electoral”, subrayó.

En ese sentido, el JEE de Lima Centro 1 enfatizó que no existe posibilidad de sucesión de posiciones debido a que la normativa electoral en relación a este tipo de elección, no lo contempla ni como excepción.

Resolución del JEE de Lima Centro 1 sobre Napoleón Becerra.

Fatal accidente

Como se recuerda, el accidente tuvo lugar en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará. El candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) se dirigía junto a su equipo a la provincia de La Mar, en la región Ayacucho.

Napoleón Becerra llegó al centro de salud de Pilpichaca sin signos vitales, tras haber sido trasladado de emergencia en un auto particular. Demoró de 15 a 20 minutos en llegar a dicho lugar.

El aspirante presidencial viajaba junto a Alberto Pizango Chotam (candidato al Senado) Mónica Huayllane Llanca (aspirante a diputada), Jorge Carrión Rubio y Jafet Isaí Carrión, según el acta policial a la que accedió este Diario.