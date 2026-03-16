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El cuerpo del fallecido candidato presidencial Napoleón Becerra García llegó a Lima para ser velado y recibir homenajes póstumos. (Foto: Captura RPP TV)
El cuerpo del fallecido candidato presidencial Napoleón Becerra García llegó a Lima para ser velado y recibir homenajes póstumos. (Foto: Captura RPP TV)
Por Redacción EC

Los restos mortales del candidato presidencial del Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra, fallecido en un accidente de tránsito en Huancavelica, llegaron al Callao este lunes 16 de marzo para ser velados y recibir homenajes póstumos.

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