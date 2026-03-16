Los restos mortales del candidato presidencial del Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra, fallecido en un accidente de tránsito en Huancavelica, llegaron al Callao este lunes 16 de marzo para ser velados y recibir homenajes póstumos.

El féretro con el cuerpo de Becerra García llegó pasado el mediodía al Grupo Aéreo N° 8, en la provincia constitucional. Estaba envuelto con una bandera de su agrupación política dentro de una carroza fúnebre.

El cuerpo fue recibido por los militantes de su partido, amigos y familiares, incluidos sus hermanos Walter y César, además de su hijo.

Al respecto, Walter Becerra, hermano del fallecido postulante, informó que el cuerpo será llevado al local de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú (FENTUP), en el Centro de Lima.

Tras ello, el féretro será llevado en la madrugada del martes 17 a la ciudad de Cajamarca, tierra natal del fallecido candidato presidencial, donde será sepultado.

“Los restos van a ser conducidos al local que está en el Centro de Lima de la FENTUP, en la avenida Uruguay. Ese fue el pedido de los trabajadores de la Municipalidad de Lima, porque él ha sido trabajador de la Municipalidad de Lima, también dirigente de la CITE”, expresó a Canal N.

“Posteriormente en la madrugada estaremos ya llevando sus restos a la ciudad de Cajamarca para darle cristiana sepultura”, añadió el hermano de Napoleón Becerra.

Asimismo, pidió que las autoridades investiguen las causas del accidente, dado que de las cinco personas que iban a bordo del vehículo siniestrado, solo su hermano falleció.

Como se recuerda, el accidente tuvo lugar en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará. El candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) se dirigía junto a su equipo a la provincia de La Mar, en la región Ayacucho.

Napoleón Becerra llegó al centro de salud de Pilpichaca sin signos vitales, tras haber sido trasladado en un auto particular. Demoró de 15 a 20 minutos en llegar a dicho lugar.

El aspirante presidencial viajaba junto a Alberto Pizango Chotam (candidato al Senado) Mónica Huayllane Llanca (aspirante a diputada), Jorge Carrión Rubio y Jafet Isaí Carrión, según el acta policial a la que accedió este Diario.