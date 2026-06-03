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Brígida Curo, candidata a vicepresidenta de Roberto Sánchez, es investigada por el Ministerio Público desde el 2023 (Foto: Facebook Brigida Curo)
Brígida Curo, candidata a vicepresidenta de Roberto Sánchez, es investigada por el Ministerio Público desde el 2023 (Foto: Facebook Brigida Curo)
Por Redacción EC

Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidenta de Juntos por el Perú (JP) y crítica del gobierno de Dina Boluarte, apareció usando una camioneta de propiedad de una alta dirigente del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria.

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