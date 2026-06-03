Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidenta de Juntos por el Perú (JP) y crítica del gobierno de Dina Boluarte, apareció usando una camioneta de propiedad de una alta dirigente del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria.

Según informó la Unidad de Investigación de América TV, Curo fue vista a bordo del vehículo el pasado 25 de mayo, luego de una conferencia de prensa. La camioneta en cuestión le pertenece a Melania Herrera Torres, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

Incluso Herrera Torres formó parte de la plancha presidencial de Ciudadanos por el Perú en las elecciones generales del 2026, que encabezó Morgan Quero, el ministro más cercano a Dina Boluarte durante su gestión.

Además, se trata de la dirigente que se reunía con los amigos de Nicanor Boluarte en un edificio ubicado en el jirón Risso 242-246, la mayoría de ellos investigados por presuntamente ser parte de la supuesta organización criminal “Los Waykis en la sombra”.

Cabe indicar que la camioneta que traslada a Brígida Curo fue adquirida por Melania Herrera en julio del 2025 y se consignó en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, el partido Ciudadanos por el Perú anunció en febrero pasado que no participará en las Elecciones Generales 2026, a dos meses de la primera vuelta. La decisión implicó el retiro total de la organización del proceso electoral.

El candidato presidencial de la agrupación era Morgan Quero, exministro de Educación durante el gobierno de la vacada Dina Boluarte.

Sin embargo, el JNE rechazó su postulación al considerar que su afiliación al partido se produjo en marzo de 2025, cuando la fecha máxima permitida por ley era el 12 de julio de 2024.