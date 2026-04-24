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Norma Yarrow se pronunció tras el allanamiento al exjefe de la ONPE y otros inmuebles. (Foto: Congreso)
Norma Yarrow se pronunció tras el allanamiento al exjefe de la ONPE y otros inmuebles. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Norma Yarrow, congresista y candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, cuestionó que la policía y fiscalía haya realizado el allanamiento, entre otros, contra el inmueble de Piero Corvetto tras 12 días de las elecciones generales.

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