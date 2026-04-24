Norma Yarrow, congresista y candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, cuestionó que la policía y fiscalía haya realizado el allanamiento, entre otros, contra el inmueble de Piero Corvetto tras 12 días de las elecciones generales.

“Un allanamiento 12 días después evidencia la lentitud de las instituciones. Las irregularidades se denunciaron desde el primer día, pero la respuesta llegó tarde, ignorando la voz de los peruanos”, señaló en redes sociales.

Un allanamiento 12 días después evidencia la lentitud de las instituciones. Las irregularidades se denunciaron desde el primer día, pero la respuesta llegó tarde, ignorando la voz de los peruanos. Que Piero Corvetto y los demás funcionarios sean investigados con todo el peso de… pic.twitter.com/hHIwPTHxEx — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) April 24, 2026

La integrante de la plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga hizo un llamado para que tanto Corvetto como los demás funcionarios involucrados en presuntas irregularidades en el despliegue electoral del 12 de abril sea investigados “con todo el peso de la ley”.

La madrugada del 24 de abril, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y la Fiscalía realizaron un operativo de allanamiento en inmuebles del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al menos otros seis investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

En total, las diligencias se realizaron en 12 inmuebles vinculados a exfuncionarios de la ONPE y a la empresa Galaga (responsable del transporte de material electoral en Lima), en distintos distritos como Miraflores, Lince, La Molina, San Juan de Lurigancho, Breña y Lurín.