La congresista Norma Yarrow se pronunció sobre la candidatura de Javier Bernal, representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), por Renovación Popular en las elecciones generales del 2026, tal como reveló este Diario, y aseguró que “está en proceso de formalización”.

En entrevista con Canal N, indicó que en el proceso de inscripción se verá si Bernal Salas podrá postular con su partido, pues deberá presentar una declaración jurada donde tendrá que consignar los procesos e investigaciones que tiene en la actualidad.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Vocero de mineros informales encabeza lista de Renovación Popular

“A Javier Bernal lo conocemos, es un abogado, un minero que está en proceso de formalización como muchos mineros”, expresó al señalar que Renovación Popular está a favor de “ayudar” a los informales que están en proceso de formalización.

“Cuando uno va a inscribir la lista, todos tenemos que hacer una declaración jurada y allí tienes que declarar todos tus procesos, los que están en investigación, los que están en carpetas que están por iniciar un proceso de investigación, y se verá si Javier puede inscribirse o no”, subrayó.

LEE MÁS: Precandidatos de Perú Libre y Perú Primero figuran entre mineros retirados del Reinfo

“Si es que realmente tiene una denuncia por lavado de activos, todo esto se transparenta al momento de la inscripción del candidato”, añadió.

No obstante, Yarrow anunció que no votará a favor de ampliar, una vez más, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, según el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, sería hasta diciembre del 2027.

“Personalmente yo no voy a votar a favor de una ampliación porque creo que no es ampliar, sino es hacer todo un sistema para formalizar realmente a quien necesita formalizarse y no volver a fojas cero estos 50 mil Reinfos”, sentenció.

Como se recuerda, El Comercio reveló que Javier Bernal Salas, representante de la Confemin y vinculado a concesiones mineras en Carabaya, Puno, lidera la lista de precandidatos para diputados por el partido de Rafael López Aliaga.