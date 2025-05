Es decir, el 49,42% de las rúbricas que Nueva Gente- cuyo presidente fundador es el abogado Carlos Vega Santamaría- reunió fueron rechazadas durante la verificación semiautomática que realizó el Reniec en setiembre último y en febrero de este año. Esta situación- de acuerdo con abogados expertos en derecho electoral- genera una fuerte sospecha del uso de una fábrica de firmas falsas.

El 7 de agosto del año pasado, la agrupación que tiene como símbolo una espada entregó al JNE un primer lote de firmas, 28,432, con el objetivo de lograr su inscripción.

Un mes y medio después, el Reniec determinó que solamente 1.095 fichas de afiliación eran válidas y 25,923, no, tras realizar una verificación semiautomática.

(Foto: El Comercio)

De las 25,923 firmas declaradas inválidas, la entidad electoral eligió de manera aleatoria 6,420 (25% del total) para someterlas a un cotejo de firmas y de impresiones dactilares hallándose que, al menos, 3,796 rúbricas, “han sido ejecutadas, en grupos signaturales, por un solo puño gráfico”, lo que “permite inferir” que responde a personas diferentes a sus respectivos titulares.

Según un informe de Reniec, esta situación es “compatible con la falsificación de firmas en modalidad de ejecución libre o imitación servil”.

Nueva Gente presentó su segundo lote de firmas el 12 de febrero de este año y el 28 de ese mismo mes, la autoridad procedió a realizar la verificación semiautomática de las fichas. Y, tras el estudio, concluyeron que 16,272 registros eran válidos y 6,546 inválidos.

De estos, un 3.781-de acuerdo con un segundo informe de Reniec- también fueron ejecutado “en grupos signaturales, por un solo puño gráfico”.

(Foto: El Comercio)

Al cierre de esta nota, el partido Nueva Gente tiene 7,577 firmas observadas por presunta falsificación, a pesar de que no se sometió a cotejo la totalidad de registros que presentó, sino solamente una pequeña muestra.

Un tercer informe

La Dirección Nacional del ROP, a través de una resolución del 27 de marzo último, indicó que Nueva Gente no ha obtenido el número legal mínimo de afiliaciones para su inscripción al solo contar con 22,131 militantes de los 25,288 requeridos por ley. Por ello, le otorgar un plazo adicional para que presente, como mínimo, 3,157 afiliados adicionales.

(Foto: El Comercio)

Precisamente, este Diario recogió los testimonios de los ciudadanos afectados por afiliaciones indebidas de este partido y algunos señalaron que fueron incluidos irregularmente a inicios de abril.

“Las afiliaciones han sido a inicios de abril, coincide con diferentes personas de mi entorno y otras, es una afiliación reciente”, señaló Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista.

Facho Dede, además, señaló que la manera cómo se hace política en el Perú está llevando a esta situación perversa.

“Son 43 partidos los inscritos, es imposible que reúnan firmas de manera transparente. Yo estoy a favor de la militancia en los partidos, pero esta debe ser libre y para construir agrupaciones sólidas. Lo que está mal es que para inscribir a un partido falsifiquen documentos, suplanten una identidad, porque estas fichas hasta huellas digitales tenían, esto debe ser sancionado de manera drástica para que no se repita más”, manifestó.

"Desde Nueva Gente nunca se pusieron en contacto conmigo, recién me he enterado de quiénes son", afirmó Facho Dede. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

Incluso, desde la agrupación han intentado persuadir a los ciudadanos afectados por afiliaciones indebidas a que realicen el trámite de desafiliación ante el partido y no ante el JNE, a fin de que no acumulen más denuncias por afiliación indebida.

“Esta semana me llamó Carlos Vega Pereda [secretario general de Nueva Gente], me ofreció disculpas y me dijo que algunas personas habían tratado de comprar su partido y que le enviaron personeros falsos y estos son los que han afiliado. Y me contó que había personas que habían sido afiliados sin su consentimiento, pero que, al conocer su partido, decidieron quedarse. Yo le dije que me quería desafiliar. Intentó ser persuasivo para que haga este trámite ante su partido. Pero no, aunque el trámite sea engorroso lo haré ante el JNE cuando tenga tiempo y por afiliación indebida”, señaló la cantante Susan Prieto a El Comercio.

Este Diario intentó comunicarse con Carlos Vega Santamaría, presidente de Nueva Gente, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Anteriormente, Vega Santamaría rechazó que su partido haya recurrido a una fábrica de firmas falsas para presentar sus fichas de afiliación. “Vamos a afrontar la investigación, con tranquilidad porque nosotros no tenemos rabo de paja. Vamos a ir a donde nos llame el fiscal o la policía, declararemos”, manifestó.

Una fábrica de firmas

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, explicó que cuando Reniec declara “no válida” una ficha de afiliación es porque no hay correspondencia entre la firma y la huella dactilar de ese documento con sus registros oficiales. Agregó que “es muy alto” el número de afiliaciones presentadas por Nueva Gente que fueron rechazadas por la autoridad electoral.

“Es muy alto y con ese indicador es posible que haya existido una fábrica de firmas, no hay otra respuesta para justificar un número tan alto (32,469) de afiliaciones no validas”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi señaló que las 7,577 firmas observadas por presunta falsificación demuestran que “hubo un dolo” y “una intención” por parte de los dirigentes del referido partido de “sorprender” al JNE y a Reniec.

Lee también: Contraloría advirtió al JNE en administración de Salas Arenas sobre deficiencias en control de afiliaciones indebidas

En ese sentido, el letrado consideró que el JNE puede y debe establecer un precedente con el partido Nueva Gente rechazando de plano su inscripción por haber incurrido un presunto robo de identidad de ciudadanos.

“La Constitución establece que el JNE imparte justicia electoral con criterio de consciencia, que va más allá de la ley. No se puede permitir que un partido político con una aparente fábrica de firmas sea registrado. La democracia no debe ser boba, cómo se va a permitir que una agrupación que robó la identidad de ciudadanos se inscriba. ¿Qué pasaría si llega al poder? No lo podemos permitir”, subrayó.

Una suspensión del proceso

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, sostuvo que “no es normal” que casi la mitad de las firmas presentadas por un partido hayan sido declaradas “no válidas” en Reniec. “Esto es algo que debe advertirse, se ha configurado una especie de mercado persa con las rúbricas de afiliados y comités”, manifestó.

Tello refirió que el JNE, en aplicación al artículo 178 de la Constitución, también puede realizar un control difuso de las leyes electorales y aplicar su criterio al momento de definir el futuro de Gente Nueva. Agregó que esto puede sentar un precedente para otros casos de partidos que están en vías de inscripción y que tengan miles de observaciones.

“Que haya más 7.500 firmas con la sospecha de que sean falsas es porque hay una fábrica de firmas por donde lo veas. Puede tener 20 personas y cada uno se encarga de hacer 500 o 600 rúbricas”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Tello afirmó que el Congreso, a través de una norma, debe suspender el proceso de inscripción de partidos políticos hasta que la situación de afiliaciones indebidas se aclare.

“Se debe tomar una salvaguarda para que no se vulnera la voluntad popular. Se ha advertido una situación masiva de falsificación de firmas y el JNE debe tomar un criterio sobre la materia, aunque la propia norma no establezca una manera exacta [...] El sistema está haciendo agua, y se debe aplicar una suspensión del proceso de inscripción a las organizaciones que tengan firmas falsas”, acotó.

Más información

Nueva Gente se define como un partido “demócrata progresista cristiano”, con un emblema que tiene una espada con las siglas N. G.

Esta agrupación, según la información que está publicada en el ROP del JNE, tiene 26 secretarías. Una de ellas, es la secretaría general institucional, que está a cargo de la licenciada en enfermería Yajaira Ygnacio Castañeda; y la otra es secretaría general nacional, que es dirigida por Carlos Vega Pereda, abogado e hijo de Vega Santamaría, presidente del partido.