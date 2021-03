Conforme a los criterios de Saber más

Rosa Heredia Mendoza postula por primera vez al Congreso. Es consciente de que su primer apellido genera atención y no oculta su parentesco -aunque lejano- con la ex primera dama Nadine Heredia, quien es prima de su padre.

La abogada especialista en derecho empresarial fue alguna vez convocada al Parlamento en 2015 para declarar ante la comisión Martín Belaunde Lossio por el caso Todo Graph. Su -por entonces- esposo, el ahora excongresista Santiago Gastañadui, sigue investigado en fiscalía por, presuntamente, participar con su empresa (adquirida de Belaunde Lossio) en la canalización de aportes indebidos para las campañas de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista.

En diálogo con El Comercio, Heredia Mendoza habla sobre las acusaciones contra el expresidente Ollanta Humala por supuestos aportes de Odebrecht. Según explica, la conducta aún no se ha corroborado y ha sido calificada erróneamente en el marco de un delito. Además, cuenta sus expectativas de llegar al Congreso y el enfoque de gobierno que tendría el partido.

-Además de ser candidata, usted forma parte del equipo de gobernabilidad. ¿Esto implica que se le ofrecería un ministerio si Ollanta Humala es elegido?

En el equipo de gobernabilidad, yo aporto en los temas antisoborno, anticorrupción y regulación energética, pero no tengo ninguna aspiración de llegar a un ministerio. Yo quiero legislar y llevo propuestas para el Congreso.

-¿Cuáles son algunas de esas propuestas?

La primera está centrada en la fiscalización municipal. Mi propuesta es modificar la Ley de Procedimiento Administrativo General para que la fiscalización no esté solamente orientada a sancionar o recaudar multas, sino a educar y prevenir. Eso demanda personal capacitado y que las municipalidades establezcan cuáles son los controles mínimos para reducir riesgos, sumando campañas de educación y ayuda a las micro y pequeñas empresas (mypes). La idea es que el proceso de sanción sea adecuado cuando exista caso omiso a las recomendaciones y no que se proceda directamente al cierre automático del local y a una multa.

Otra propuesta mía está referida al tema anticorrupción, con la mejora de la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para que las empresas implementen modelos de prevención. También vamos a poner dentro de este tema la implementación obligatoria de las cláusulas antisoborno en los contratos con el Estado. Eso implica que, si se detectara que una empresa pagó coimas durante el concurso público de obras o durante la ejecución del contrato, se anule ese contrato.

Además, el Partido Nacionalista, como gobierno, tiene diseñada una política pública -no solo un programa- para niñas con familias de escasos recursos. La iniciativa se llama “Mujer Revalorada” y otorgará ayuda estatal para la educación de esas niñas. Esto va de la mano con la distribución de productos de higiene menstrual, formadores y también pastillas contra los cólicos menstruales, por ejemplo. Es una manera de lograr que las niñas tengan igualdad de oportunidades, y que su anatomía o su género dejen de ser comprendidos por ciertos sectores de la sociedad o de sus propias familias como una limitación.

-El propio partido no necesariamente inspira alianzas desde la izquierda o la derecha. ¿Cómo llegarían a consensos si entraran con una bancada al Congreso?

Evidentemente, nosotros vamos a llegar a acuerdos con aquellas bancadas con postulados similares a los nuestros, que sean en beneficio del pueblo peruano. Si a otros partidos no les gusta el Partido Nacionalista será porque tuvimos un gobierno de la inclusión social. Hubo crecimiento, pero también hubo inclusión social. Que a otros partidos no les gusten los programas sociales, pues, no es algo malo, pero nosotros seguiremos impulsando y transparentando nuestras propuestas. En todo caso, también estará el control y la valoración por parte de los ciudadanos.

-¿Cómo sería la relación entre una eventual bancada nacionalista y una de UPP, el partido de Antauro Humala?

Nosotros vamos a marcar distancia de los partidos golpistas. Como personas que vivimos en una democracia, no tendremos acercamiento a UPP o partidos que apoyaron el golpe de Estado de noviembre pasado .

-Sobre el expresidente Humala ya pesa una acusación fiscal por presuntos aportes de Odebrecht. ¿Comprende la impresión que pudieran tener los electores de que, con esta candidatura, se pretendería evadir a la justicia?

Yo pensaría eso si el presidente Humala, en el 2017, cuando le dictaron la prisión preventiva, se hubiera escapado o hubiera hecho alguna artimaña. Pero él, ni bien le leyeron la resolución, se fue a poner a disposición del juzgado. El presidente Humala no tiene ningún interés de evadir a la justicia. Su interés de postular está en reactivar los programas sociales que se han abandonado.

-Pero el postular con un caso no resuelto sigue ensombreciendo al expresidente Humala frente al electorado.

Claro. Es una mochila pesada. Más aún si las personas piensan que el presidente Humala está siendo investigado por actos de corrupción, cuando no es así. Las investigaciones son por aportes, que ellos han configurado como lavado de activos. La discusión jurídica es muy rica en este caso porque, en el supuesto negado de que se hayan dado esos aportes, cuando el presidente era un privado, configura una infracción administrativa y no un delito. Pero, en la investigación, se han hecho interpretaciones extensivas, analogías de una supuesta “corrupción anticipada”, y, encima, solo con base en dichos.

Ahora, ya se terminó la etapa de control de acusación. Después de eso, tiene que haber el auto de enjuiciamiento y habrá que ver si el juez va a respetar el derecho a la defensa del presidente Humala. ¿Qué pasa si el juez rechaza todas las pruebas de defensa? Lo que se tiene que evitar es que los procesos obedezcan a un interés político, como ha ocurrido en Brasil, donde el juez Sergio Moro se prestó -yo creo- a intereses políticos para procesar al expresidente Lula Da Silva.

-Usted contó en otra entrevista que una persona la quiso inducir a declarar en contra del expresidente Humala por el caso Gasoducto. ¿Nos puede explicar ese contexto?

Lo que puedo decir es que vino un abogado del extranjero y quiso reunirse conmigo. Esta persona conocía muy bien el caso Todo Graph, el caso Gasoducto… Y estaba muy interesado en que yo le ratifique y le haga una declaración de que el presidente Humala había recibido dinero de Odebrecht. Pero yo jamás voy a incriminar falsamente a una persona.

No puedo entrar a mayor detalle porque yo he formulado la denuncia respectiva ante el canal de denuncias de esta corporación que está en el extranjero. Esa persona incluso quiso coaccionarme a hacer eso, queriéndome sorprender con que venía de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo cual es gravísimo. Esto sigue en investigación y por eso no puedo decir más.

-Si bien la ex primera dama Nadine Heredia no está vinculada a la campaña, sobre ella también pesa una investigación adicional por el caso Gasoducto, precisamente. ¿No considera que su figura perjudica de alguna manera la nueva aspiración presidencial del partido?

A ver, en el caso del Gasoducto ya hay personas del sector privado que han dicho que recibieron dinero de Odebrecht. Esas personas no tienen ninguna restricción. La ley penal es la ley penal. No se puede interpretar extensivamente. Hasta donde yo sé, se quiere decir que -por analogía- Nadine Heredia era funcionaria pública y eso afecta el principio de legalidad . Preocupa que se procese a una persona, extendiendo los alcances del Código Penal.

-El Partido Nacionalista tiene la posición de que la vacancia contra Martín Vizcarra configuró un golpe de Estado. ¿Promoverían alguna medida contra los congresistas salientes, que votaron por esa vacancia?

Creo que es importante, primero, que los peruanos den su voto a los partidos que no participaron en ese golpe de Estado. De llegar al Congreso, nosotros sí vamos a impulsar un procedimiento de acusación constitucional para que las personas implicadas pasen al Poder Judicial y respondan penalmente. Pero, reitero, eso no va a depender de nosotros, sino del electorado, que cuando vaya a las urnas, vote por partidos demócratas.

-¿Qué postura tiene el partido sobre temas polémicos, como la eutanasia, el aborto y la unión civil?

Son temas que tienen que discutirse. Por el lado de la eutanasia, el presidente Humala ha saludado el fallo a favor de Ana Estrada, y puedo decir que mi posición personal es la misma. Yo viví en carne propia la situación de mi padre, que quedó vegetal por varios meses hasta finalmente fallecer. Este es un tema que se discute como seres humanos.

Por el tema del aborto por violación, creo que se tiene que evaluar como una alternativa. Se tiene que discutir con especialistas. Yo creo que es necesario implementar políticas públicas para proteger a las niñas, pero no cerrarles la posibilidad de un aborto. El problema es que el Estado, muchas veces, falla o no cumple con sus obligaciones: no se entrega el kit de emergencia, no se imparte educación sexual, no se protege a las niñas. Eso tiene que cambiar.

En el caso de la unión civil, el Estado tiene que reconocerla. El Estado no puede taparse los ojos. Se tiene que ver si, mínimamente, se reconocen derechos patrimoniales. Y resolver, además, esa pregunta de “¿qué daño nos hacen las parejas del mismo sexo?” Ninguno. Nosotros, con nuestra propuesta de promover el cambio de la Constitución, también pensamos en que se pueda incluir este tema.

-En abril de 2015, el entonces congresista Yonhy Lescano le hizo una pregunta inapropiada en la Comisión Belaunde Lossio. Su ahora exesposo, el excongresista Santiago Gastañadui, protestó ante la prensa por ese interrogatorio. ¿Llegaron a zanjar la incomodidad que generó?

Lo curioso del señor Lescano es que él tenía la pregunta escrita. La leyó de un papel. Eso sí recuerdo claramente. Pero lo que yo más le reclamo es que nunca me pidió disculpas. Según me dijo Santiago, le envió un mensaje a él pidiendo disculpas. Pero la ofendida fui yo y Lescano se disculpó solo con mi entonces esposo .