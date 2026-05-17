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El fallecido candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García.
El fallecido candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García.
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó los resultados de las Elecciones Generales 2026 respecto a la contabilización de los votos correspondientes a la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú, cuyo candidato a la presidencia, Napoleón Becerra García, falleció durante el proceso electoral.

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