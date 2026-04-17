Este viernes, en una conferencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional, abordó el incidente de las actas de sufragio encontradas en Surquillo, indicando que el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no acompañó el traslado de los documentos porque “estaba en dos centros de acopio a la vez dentro del local de votación”, lo que obligó a los funcionarios a partir sin su presencia.

En su explicación, Valencia señaló que, ante la ausencia del fiscalizador, el personal de la ONPE tomó la decisión de trasladar las actas sin la presencia de este. “Ella solicitó el acompañamiento que debería haber habido, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación, tuvo que tomar la decisión de trasladar las actas, y como saben, todo lo que ocurrió ese día estuvo relacionado con problemas de transporte” , afirmó Valencia.

Por otro lado, Valencia precisó que, además de la falta de fiscalizador, también se solicitó apoyo policial, pero los agentes presentes en el local informaron que no podían atender la solicitud en ese momento. “Por ello, hemos iniciado las investigaciones correspondientes”, agregó Valencia.

Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, en conferencia de prensa | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El incidente surgió tras la revelación en el programa de Beto Ortiz, donde se informó sobre el hallazgo de cuatro cajas con cédulas de la ODPE Surco en un basurero de Surquillo.

La ONPE desmintió las declaraciones de su funcionaria, Claudia Sandoval Carmona, encargada de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste, quien inicialmente había afirmado que durante el traslado de las cédulas electorales, el personal estaba acompañado por un fiscalizador y un efectivo policial.

Comunicado oficial de la ONPE informando sobre el extravío de cuatro cajas con material electoral durante el traslado desde un local de votación. Se detalla que el personal responsable (coordinador ONPE, efectivo de PNP y fiscalizador JNE) dejó las cajas en la maletera del vehículo. Los votos ya fueron consignados en actas públicas. Se inició investigación penal y se reportó negligencia institucional.

MÁS INFORMACIÓN: Procuraduría Anticorrupción solicita incluir a Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE como investigados

Frente a ello, el presidente del JNE, Roberto Burneo, había sostenido que, ni el fiscalizador ni el policía estuvieron presentes. “Las cédulas fueron transportadas en vehículos particulares no registrados, y no estuvo el JNE involucrado. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, afirmó durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante este desacuerdo, Burneo adelantó que el JNE tomará medidas. “Estamos elaborando los informes correspondientes y ya hemos comunicado a las autoridades competentes, como la Procuraduría, para que tome las acciones que correspondan.”

VIDEO RECOMENDADO: