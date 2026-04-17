Resumen

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(Foto: GEC)
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Por Redacción EC

Este viernes, en una conferencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional, abordó el incidente de las actas de sufragio encontradas en Surquillo, indicando que el fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no acompañó el traslado de los documentos porque “estaba en dos centros de acopio a la vez dentro del local de votación”, lo que obligó a los funcionarios a partir sin su presencia.

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