Representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú suscribieron este viernes un acta de acuerdos en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la cual se permitirá que los personeros de ambas agrupaciones políticas puedan registrar en video y fotografías el proceso de escrutinio durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

La información fue confirmada por Katiuska Valencia, vocera de la ONPE, quien explicó a RPP que ambas organizaciones políticas sostuvieron una reunión en la que se evaluaron los alcances legales y las limitaciones de esta medida.

“Hemos podido dialogar bastante sobre los riesgos, limitaciones, restricciones o qué permite la ley en ese sentido. Se ha quedado como uno de los acuerdos, en el tema de grabar o no grabar, que no se pueden hacer transmisiones en vivo, pueden hacer un registro de fotografía o video de la contabilización de la cédula, pero si esa situación generara algún disturbio, los miembros de mesa podrían solicitar apoyo del orden público ” , indicó.

Personeros podrán grabar la fase de escrutinio de votos durante la segunda vuelta electoral. Foto: ONPE

La representante del organismo electoral precisó que las grabaciones solo podrán utilizarse como un mecanismo de registro interno y no para realizar transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio.

Asimismo, Valencia señaló que las agrupaciones políticas deberán informar adecuadamente a sus personeros sobre las acciones permitidas durante el conteo de votos, a fin de evitar incidentes o alteraciones del orden en los locales de votación.

La propuesta había sido impulsada previamente por el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, quien planteó ante la ONPE la posibilidad de que los personeros acreditados puedan grabar el escrutinio en cada mesa de sufragio.

En las últimas horas, Dyer sostuvo que los llamados “Defensores del Perú” podrían registrar el conteo de votos con el objetivo de “devolverle la confianza a los peruanos”.

En declaraciones al programa “Informamos y Opinamos”, el representante de Fuerza Popular afirmó que la normativa vigente no prohíbe grabar el escrutinio. “Lo único lo que vamos a filmar por si acaso, es el momento en que el presidente de mesa levanta el voto, lo enseña a ambos personeros, y uno va anotando. Y en ese momento, si hay un personero digital que también se ha inscrito puede hacer en ese momento un streaming o un live, en buena hora”, manifestó.