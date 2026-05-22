Resumen

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Cuando los locales de votación cierran, los miembros de mesa inician el conteo oficial de votos y en dicha etapa los personeros podrán grabar este escrutinio. Foto: ONPE
Cuando los locales de votación cierran, los miembros de mesa inician el conteo oficial de votos y en dicha etapa los personeros podrán grabar este escrutinio. Foto: ONPE
Por Redacción EC

Representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú suscribieron este viernes un acta de acuerdos en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la cual se permitirá que los personeros de ambas agrupaciones políticas puedan registrar en video y fotografías el proceso de escrutinio durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

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