Entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre, 9983 ciudadanos ingresaron al “Registro de electores para el voto digital” con el propósito de participar en el proyecto piloto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementaría en las Elecciones Generales del 2026.

El registro solo estuvo habilitado para quienes pertenecen a los once grupos de peruanos que fueron priorizados, pues suelen enfrentar grandes dificultades para llegar a una mesa de votación.

De los 9.983 registrados, no lograron ejercer su derecho al sufragio 5.539 en las Elecciones Generales del 2021 y 5.441 en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. No votaron en ninguno de los dos procesos el 43 % del total de inscritos.

De aprobarse la implementación del proyecto piloto y cumplir los requisitos exigidos, quienes se han inscrito podrían sufragar de manera remota, desde un teléfono celular, tablet, computadora de escritorio o laptop.

Cada uno de los ciudadanos interesados se registró a través de la plataforma https://votodigital.onpe.gob.pe, luego de revisar si cumplía diversos requisitos, entre ellos, contar con un documento nacional de identidad electrónico (DNIe) cuyos certificados digitales tengan vigencia hasta, por lo menos, el 8 de junio de 2026, un día después de una eventual segunda vuelta electoral.

Además, es necesario que se recuerde la clave personal de acceso (PIN) generada al recibir el DNIe, o que se genere una nueva.

Registrados para el voto digital

La mayor cantidad de peruanos inscritos –6.743, el 68 %– pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Dentro del grupo conformado por los peruanos que se encuentran en el extranjero, 1.447 manifestaron su voluntad de votar digitalmente y cumplirían los requisitos exigidos.

En el caso del personal de salud, asistencial y administrativo, los registrados son 865. Menos numerosos son los bomberos (169) y las personas con discapacidad (131). De los registrados, 446 son parte de instituciones públicas: el Instituto Nacional Penitenciario, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migraciones y los tres organismos electorales.

Otras 182 personas –residentes en el Cercado de Lima, de acuerdo a lo que figura en sus respectivos DNI– podrían ser parte del proyecto piloto. Entre ellas serán seleccionados 18 miembros de la mesa de sufragio digital que funcionará en dicho distrito: 9 titulares y 9 suplentes, quienes cubrirán tres turnos de ocho horas cada uno. En total, esa mesa estará operativa 24 horas para que puedan votar los peruanos que viven en el extranjero.

Con respecto a la edad, más de la mitad de los registrados tienen entre 18 y 39 años y, en lo que se refiere a nivel educativo, el porcentaje que cuenta con estudios secundarios supera el 60 % y con estudios superiores (técnicos o universitarios), el 30 %.

La ONPE está preparando el proyecto piloto para dar cumplimiento a la Ley N° 32270, que introdujo en el sistema electoral nacional la posibilidad de contar con una modalidad de votación digital, precisando que su uso será voluntario y su aplicación, progresiva.

Como dicha norma exige que las herramientas digitales empleadas sean auditadas, la ONPE ha contratado los servicios de una empresa norteamericana especializada, que está auditando la solución tecnológica del voto digital.

Luego de evaluar los resultados de esta auditoría y de la fiscalización llevada a cabo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE decidirá la aplicación del proyecto piloto en los comicios del próximo año.

Cabe indicar que el próximo viernes 19 de diciembre el JNE dará a conocer el resultado de la auditoría efectuada al voto digital, según fuentes del máximo organismo electoral.