Elecciones 2021: ONPE denunciará a los miembros de mesa que logren vacunarse y no cumplan su labor “Si existe vacunación antes de la primera vuelta y el miembro de mesa no va, no tengan ninguna duda que la ONPE va a denunciar a ese ciudadano”, dijo Piero Corvetto