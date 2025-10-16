Un total de 37 organizaciones políticas ―conformadas por 34 partidos y las alianzas electorales Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad― optaron por la modalidad de delegados para seleccionar a sus candidatos con miras a las Elecciones Generales de 2026, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En contraste, solo dos agrupaciones, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, realizarán elecciones mediante el “voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados”.

La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) de la ONPE formalizó estas decisiones mediante resoluciones publicadas en su sitio web, las cuales confirman que la modalidad elegida por cada partido o alianza cumple con su normativa interna, el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reglamento de Elecciones Primarias.

Las organizaciones políticas tuvieron como fecha límite el 1 de setiembre de 2025 para comunicar al organismo electoral la modalidad de sus elecciones primarias, además del ámbito de participación y el número de delegados a elegir, si fuese el caso.

Además, las resoluciones detalladas fueron notificadas a la casilla electrónica de cada organización y puestas en conocimiento del JNE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Cómo se realizarán los procesos de elecciones primarias?

En la modalidad de voto directo, los afiliados elegirán a sus candidatos en un único acto electoral el 30 de noviembre. Este proceso será realizado mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, garantizando la participación plena de los miembros de cada organización política.

Por otro lado, en la modalidad indirecta, también el 30 de noviembre, los afiliados votarán para seleccionar a los delegados. Estos delegados, elegidos en un primer acto electoral, se reunirán el 7 de diciembre para elegir finalmente a los candidatos que representarán a su organización en las Elecciones Generales de 2026.

Lista de partidos que elegirán candidatos vía delegados

Acción Popular Ahora Nación-AN Alianza para el Progreso Avanza País – Partido de Integración Social Partido Político Fe en el Perú Frente Popular Agrícola del Perú Fuerza Popular Juntos por el Perú Partido Político Libertad Popular Partido Ciudadanos por el Perú Partido Cívico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Democrático Federal Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido País para todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Integridad Democrática Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político PRIN Partido SÍCREO Partido Político Perú Moderno Podemos Perú Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Salvemos al Perú Partido Político Un Camino Diferente Partido Político Cooperación Popular Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

