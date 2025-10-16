El organismo electoral verificó que la forma de elección comunicada a la ONPE se ajustará a la normativa interna que rige a la organización política | Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

Un total de 37 organizaciones políticas conformadas por 34 partidos y las alianzas electorales Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad optaron por la modalidad de delegados para seleccionar a sus candidatos con miras a las Elecciones Generales de 2026, según informó la (ONPE).

En contraste, solo dos agrupaciones, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, realizarán elecciones mediante el “voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados”.

Héctor Villalobos

La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) de la ONPE formalizó estas decisiones mediante resoluciones publicadas en su sitio web, las cuales confirman que la modalidad elegida por cada partido o alianza cumple con su normativa interna, el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reglamento de Elecciones Primarias.

ONPE
ONPE

Las organizaciones políticas tuvieron como fecha límite el 1 de setiembre de 2025 para comunicar al organismo electoral la modalidad de sus elecciones primarias, además del ámbito de participación y el número de delegados a elegir, si fuese el caso.

Además, las resoluciones detalladas fueron notificadas a la casilla electrónica de cada organización y puestas en conocimiento del JNE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

ONPE presenta el diseño de la cédula de votación para el 12 de abril.
¿Cómo se realizarán los procesos de elecciones primarias?

En la modalidad de voto directo, los afiliados elegirán a sus candidatos en un único acto electoral el 30 de noviembre. Este proceso será realizado mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, garantizando la participación plena de los miembros de cada organización política.

Por otro lado, en la modalidad indirecta, también el 30 de noviembre, los afiliados votarán para seleccionar a los delegados. Estos delegados, elegidos en un primer acto electoral, se reunirán el 7 de diciembre para elegir finalmente a los candidatos que representarán a su organización en las Elecciones Generales de 2026.

Lista de partidos que elegirán candidatos vía delegados

  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación-AN
  3. Alianza para el Progreso
  4. Avanza País – Partido de Integración Social
  5. Partido Político Fe en el Perú
  6. Frente Popular Agrícola del Perú
  7. Fuerza Popular
  8. Juntos por el Perú
  9. Partido Político Libertad Popular
  10. Partido Ciudadanos por el Perú
  11. Partido Cívico Obras
  12. Partido del Buen Gobierno
  13. Partido Demócrata Unido Perú
  14. Partido Demócrata Verde
  15. Partido Democrático Federal
  16. Partido Democrático Somos Perú
  17. Partido Frente de la Esperanza 2021
  18. Partido Morado
  19. Partido País para todos
  20. Partido Patriótico del Perú
  21. Partido Político Integridad Democrática
  22. Partido Político Nacional Perú Libre
  23. Partido Político Perú Acción
  24. Partido Político Perú Primero
  25. Partido Político PRIN
  26. Partido SÍCREO
  27. Partido Político Perú Moderno
  28. Podemos Perú
  29. Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  30. Progresemos
  31. Salvemos al Perú
  32. Partido Político Un Camino Diferente
  33. Partido Político Cooperación Popular
  34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

