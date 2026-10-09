Las ODPE recibirán los resultados de las actas impugnadas de los JEE. (Foto: ONPE)
Las ODPE recibirán los resultados de las actas impugnadas de los JEE. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remitió a los jurados electorales especiales (JEE) las actas observadas de Lima Metropolitana para su resolución en primera instancia. La entidad electoral remitió los documentos que quedaron fuera del cómputo preliminar por inconsistencias numéricas o pedidos formales de impugnación y nulidad.

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