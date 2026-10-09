La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remitió a los jurados electorales especiales (JEE) las actas observadas de Lima Metropolitana para su resolución en primera instancia. La entidad electoral remitió los documentos que quedaron fuera del cómputo preliminar por inconsistencias numéricas o pedidos formales de impugnación y nulidad.

Las 28 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de la capital trasladaron los expedientes a los diez jurados electorales especiales conformados para administrar justicia en primera instancia. Dichas sedes jurisdiccionales asumieron la revisión legal de 1,886 actas a nivel de la elección provincial que demandan una resolución definitiva.

Los jueces electorales cotejan el ejemplar entregado por los miembros de mesa frente al documento cuestionado para verificar los datos reales del sufragio. Si esa revisión física descarta dudas sobre la votación popular, las autoridades validan los resultados sin diligencias adicionales.

#ONPEinforma 📢| Tras culminar el procesamiento de las actas correspondientes a Lima Metropolitana, remitimos a los JEE aquellas que no pudieron contabilizarse por presentar observaciones o solicitudes de impugnación o nulidad, para que evalúen y resuelvan cada caso. #ERM2026 https://t.co/laevcGK6aX — ONPE (@ONPE_oficial) October 9, 2026

Ante discrepancias insubsanables o ilegibilidad de cifras, la normativa electoral exige la realización de un recuento físico de votos. Las observaciones responden principalmente a errores aritméticos en las sumas, casilleros incompletos o falta de firmas reglamentarias de miembros de mesa.

Conforme los jurados especiales emitan sus fallos definitivos, devolverán las actas a las oficinas descentralizadas para la contabilización final en el sistema oficial. Ante eventuales apelaciones, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá las controversias en segunda y última instancia administrativa.

La resolución de todas las actas permitirá completar el cómputo metropolitano y proclamar resultados definitivos al cien por ciento. Entre tanto, la ciudadanía y los personeros disponen de acceso libre a la plataforma web oficial para seguir el avance del escrutinio.

JNE evalúa actas observadas en Lima Metropolitana y a escala nacional

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, informó este viernes que Lima Metropolitana concentra cerca de 1,800 actas observadas bajo análisis de los órganos electorales. En Lima Centro, el funcionario precisó que los magistrados resolvieron 94 expedientes en primera instancia y derivaron 25 actas a recuento de votos.

A escala nacional, el organismo electoral registró 6,930 actas observadas y emitió 2,402 pronunciamientos que representan un 35% de avance procesal. El tribunal dispuso 311 recuentos de votos en todo el país y fijó el 28 de octubre como fecha límite para las audiencias regionales.