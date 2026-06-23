La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera del envío de resoluciones relacionadas con actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE), a fin de culminar el procesamiento de los resultados oficiales de la segunda elección presidencial.

A través de un comunicado difundido en sus canales digitales, el organismo electoral señaló que, una vez recibidas dichas resoluciones, procederá de manera inmediata con su procesamiento e incorporación al cómputo oficial.

#ONPEinforma 📢 | Estamos a la espera de las resoluciones de actas observadas de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) para su incorporación al cómputo oficial, con lo que cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas en el marco de la #SEP2026. pic.twitter.com/jEz15HfbQC — ONPE (@ONPE_oficial) June 23, 2026

Con ello, se completaría el 100 % de las actas contabilizadas correspondientes a la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

“Informamos a la ciudadanía que la ONPE se encuentra a la espera del envío de las resoluciones de actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Una vez recibidas, nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial”, indicó la entidad.

Hasta el momento, el organismo no ha detallado cuántas actas permanecen pendientes de resolución ni el plazo estimado para concluir el proceso.