La ONPE informó que una vez recibidas dichas resoluciones, procederá de manera inmediata con su cómputo.
La ONPE informó que una vez recibidas dichas resoluciones, procederá de manera inmediata con su cómputo.
/ Jesus Saucedo Olortegui
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera del envío de resoluciones relacionadas con actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE), a fin de culminar el procesamiento de los resultados oficiales de la segunda elección presidencial.

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