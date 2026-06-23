La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera del envío de resoluciones relacionadas con actas observadas por parte de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE), a fin de culminar el procesamiento de los resultados oficiales de la segunda elección presidencial.
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