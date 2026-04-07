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ONPE define grupo prioritario para voto digital en Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
ONPE define grupo prioritario para voto digital en Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que los ciudadanos con domicilio registrado en el distrito de Cercado de Lima serán el grupo prioritario para la aplicación del voto digital en los comicios previstos para el 4 de octubre.

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