La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que los ciudadanos con domicilio registrado en el distrito de Cercado de Lima serán el grupo prioritario para la aplicación del voto digital en los comicios previstos para el 4 de octubre.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.º 000052-2026-JN/ONPE, publicada el 6 de abril, como parte del programa piloto para implementar esta modalidad de sufragio en el país.

De acuerdo con la entidad electoral, la selección del Cercado de Lima responde a criterios logísticos y técnicos, ya que la mesa de sufragio digital funcionará físicamente en la sede institucional de la ONPE, ubicada en ese distrito, lo que permitirá optimizar los procesos de capacitación y organización.

Asimismo, se consideró que en esta jurisdicción no habrá segunda vuelta electoral en el proceso regional y municipal, lo que facilita la aplicación del piloto. Además, se identificaron condiciones favorables para su implementación, así como la posibilidad de activar mecanismos de contingencia ante eventuales dificultades.

La ONPE recordó que, según la normativa vigente, los miembros de mesa del sistema digital serán sorteados entre los ciudadanos que residen en el mismo distrito donde se instalará la mesa, lo que hace necesaria su priorización.

La disposición se enmarca en la Ley N.º 32270, que incorpora el voto digital como modalidad complementaria y autoriza a la ONPE a definir los grupos prioritarios para su aplicación, incluyendo a peruanos en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como comunidades campesinas e indígenas.

Finalmente, la resolución dispone que su contenido sea comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), además de su publicación en el diario oficial El Peruano y en los portales institucionales.

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Explicación clara sobre tipos de votos en elecciones complejas con 36 agrupaciones políticas: válido (marca en cuadrilátero del partido o preferencial), nulo (cruz fuera o confusión), blanco (sin marcar, cuenta en cómputo), viciado (rayones o dibujos) y cruzado (marcas en distintas opciones). Recomendaciones: decidir antes, para que tu voto cuente entre 27 millones de peruanos.

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