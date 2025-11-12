La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles 12 de noviembre la impresión de 88.529 cédulas de sufragio, incluyendo las de reserva, con miras a las elecciones primarias (vía afiliados) en el Partido Aprista y Renovación Popular, a desarrollarse el próximo 30 de noviembre.

Con presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Defensoría del Pueblo, Partido Aprista, Renovación Popular y la notaria Ruth Alessandra Ramos Rivas, se realizó la respectiva prueba de color, donde se verificó el diseño, los colores, las formas, y otras características de la boleta de sufragio.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Somos Perú confirma que George Forsyth será su precandidato presidencial para las elecciones del 2026

El acto se desarrolló en las instalaciones de su imprenta, ubicada en la Parcela N° 10 del sector Santa Genoveva, avenida Los Eucaliptos, en Lurín, Lima. El proceso de impresión y los correspondientes controles de calidad se realizan de manera ininterrumpida, del 12 al 14 de noviembre.

El organismo electoral aplica primero un control manual o convencional, donde el personal asignado en la imprenta para esta labor, verifica que exista coincidencia en el diseño, tamaño, cantidad, formas y contenido de las cédulas impresas con los diseños previamente aprobados por la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), en función a la información remitida por cada organización política.

LEE MÁS: ONPE rechaza intento de inhabilitado Martín Vizcarra para inscribirse en elecciones primarias

En una segunda etapa se verifica, mediante un sistema automatizado (lectura mediante un escáner), que la cantidad de papeletas de sufragio de cada paquete sea exactamente igual a la cantidad de electores hábiles de la mesa de sufragio.

También se coteja que el código de ubicación geográfica (ubigeo), que se obtiene de la lectura de código de barras de la cédula, corresponda a su respectiva circunscripción, es decir, distrito, provincia y región.

Adicionalmente, se verifica, mediante las imágenes digitalizadas de cada cédula de sufragio, que estas sean iguales en formas, colores y contenido; al diseño aprobado por la GGE.

Luego de ser impresas, las cédulas son cortadas, moduladas o empaquetadas y llevan un rótulo por cada mesa de sufragio, el mismo que incluye el ámbito, la cantidad y el número de mesa de sufragio.

Para el proceso de impresión, el organismo electoral asignará nueve especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral. Asimismo, habrá un coordinador, quien tendrá a su cargo ocho asistentes de impresiones, quienes estarán en los ambientes de impresión, corte, empaquetado y control de calidad.

Culminado el proceso de impresión y control de calidad, las boletas de sufragio pasarán el proceso de ensamblaje del material electoral, a fin de que todo quede listo para la distribución del material electoral para las elecciones primarias en ambos partidos políticos.

El inicio del despliegue del material electoral con destino a las 13 oficinas descentralizadas de procesos Electorales (ODPE) del interior del país se ha proyectado para el 19 de noviembre de 2025, para lo cual se implementarán cinco rutas terrestres y una ruta aérea.

Mientras tanto, para el traslado del material de sufragio a los locales de votación de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, que se realizará el 28 y 29 de noviembre de 2025, se han diseñado once rutas terrestres.

El dato

En total, 39 organizaciones políticas participarán en las elecciones primarias. Sin embargo, solo dos partidos van por la modalidad de afiliados: el Partido Aprista y Renovación Popular. En estos casos, los afiliados votarán directamente para elegir a sus candidatos el 30 de noviembre y la ONPE viene organizando el proceso.

En cambio, la elección de aspirantes en las otras 37 organizaciones políticas, que optaron por la modalidad de delegados, tendrá dos etapas.

Primero, las organizaciones políticas elegirán sus delegados el 30 de noviembre de 2025 en comicios organizados por sus órganos electorales centrales y, en segunda instancia, los delegados electos elegirán (esta vez con organización de la ONPE) las candidaturas a las Elecciones Generales 2026 el 7 de diciembre.