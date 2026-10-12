ONPE informó que contabiliza actas conforme recibe resoluciones de los jurados electorales especiales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ONPE)
ONPE informó que contabiliza actas conforme recibe resoluciones de los jurados electorales especiales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Los votos registrados en las actas electorales con observaciones correspondientes a mesas de sufragio que funcionaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serán ingresados al cómputo general de resultados después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reciba las resoluciones de los jurados electorales especiales (JEE) y, en casos de apelación, del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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