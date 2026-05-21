La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral destinado al extranjero para la segunda vuelta presidencial, en coordinación con la Ministerio de Relaciones Exteriores y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Durante la ceremonia de entrega, el vicecanciller y secretario general de la Cancillería, embajador Eric Anderson, informó que se han habilitado más de 200 centros de votación en embajadas y consulados peruanos alrededor del mundo.

Asimismo, destacó que en esta segunda vuelta se logró implementar locales de votación en países del Medio Oriente donde no fue posible hacerlo durante la primera jornada electoral.

“La novedad es que también se han habilitado lugares en países donde en la primera vuelta no pudimos. En esta ocasión se están habilitando en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait”, señaló.

El funcionario precisó, además, que el traslado del material electoral no solo se realizará mediante servicios logísticos internacionales, sino también con apoyo directo de personal diplomático peruano.

“No solo se está distribuyendo a través de DHL; cinco funcionarios están viajando llevando material electoral”, indicó.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, resaltó que este despliegue representa el primer gran operativo internacional del proceso electoral.

“Es el primer acto de despliegue de Relaciones Exteriores para llegar a los lugares más recónditos. Esto va a permitir que los peruanos que viven fuera del país puedan ejercer su derecho al voto”, sostuvo.

Nuevos locales de votación

En tanto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, detalló que se están enviando materiales para 2.543 mesas de sufragio en el extranjero.

“Hemos hecho este segundo acto protocolar después de la prueba de color. Estamos comprometidos a que esta segunda vuelta sea la mejor y demuestre que sí sabemos hacer las cosas y que cooperamos entre las demás instituciones”, afirmó.

Pachas también informó que algunos locales de votación en Lima, específicamente en distritos como Jesús María y Miraflores, serán reubicados por recomendaciones de seguridad formuladas por la Policía Nacional.

“Hemos visto la reubicación de algunos locales que estaban en espacios muy abiertos y no tenían seguridad perimetral. La Policía nos recomendó trasladarlos a colegios y campos deportivos, y ya lo hemos hecho”, explicó.

Añadió que en los próximos días la ONPE difundirá oficialmente la nueva ubicación de dichos centros de votación.

Finalmente, el funcionario indicó que se cursaron invitaciones para una reunión entre organizaciones políticas y autoridades electorales con el objetivo de revisar aspectos tecnológicos y logísticos del proceso electoral.