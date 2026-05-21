Resumen

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El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, detalló que se están enviando materiales para 2.543 mesas de sufragio en el extranjero. (Foto: ONPE referencial)
El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, detalló que se están enviando materiales para 2.543 mesas de sufragio en el extranjero. (Foto: ONPE referencial)
Por Redacción EC

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