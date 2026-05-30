Personeros técnicos de Fuerza Popular visitaron la Sala Multipropósito de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde recibieron información detallada sobre el sistema de cómputo electoral y el sistema de presentación de resultados que serán utilizados en la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026.

La actividad forma parte de las acciones de transparencia impulsadas por el organismo electoral, que ha extendido la invitación a las dos organizaciones políticas que participarán en la segunda vuelta, tal como ocurrió con los partidos que compitieron en la primera vuelta de las elecciones generales.

Durante la jornada, especialistas de la ONPE explicaron el procedimiento de procesamiento de las actas electorales elaboradas por los miembros de mesa. Según detallaron, el trabajo se realiza en los 126 centros de cómputo instalados en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional.

El organismo precisó que las actas llegan en sobres lacrados y son sometidas a una primera verificación para comprobar que conservan la lámina de seguridad colocada durante el escrutinio. Posteriormente, son digitalizadas y los datos son ingresados por operadores mediante un sistema de digitación ciega y aleatoria, sin que estos conozcan a qué organización política corresponden los votos registrados.

La ONPE explicó además que un sistema de inteligencia artificial realiza una primera revisión de calidad para verificar aspectos como la correcta digitalización del documento y la presencia de las firmas requeridas. Asimismo, herramientas tecnológicas apoyan la lectura automatizada de los datos contenidos en las actas con fines exclusivamente de control y validación.

Si la información obtenida mediante la lectura automatizada coincide con la digitación realizada por el operador, el acta continúa su procesamiento. En caso de detectarse discrepancias, el documento es revisado nuevamente por otro operador y, de persistir diferencias, interviene el coordinador del centro de cómputo para determinar el dato correcto.

Las autoridades electorales también recordaron que las actas observadas son derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para su evaluación y resolución. Las actas que no presentan observaciones son contabilizadas y transmitidas al centro de cómputo nacional para la consolidación de los resultados.

La ONPE destacó que toda la información procesada se publica en el sistema de presentación de resultados, permitiendo a los ciudadanos consultar tanto los datos como las imágenes de las actas mediante el número de mesa de sufragio o el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un elector.

Durante la visita, los representantes de Fuerza Popular también fueron informados sobre la posibilidad de realizar una descarga masiva de actas a través de un módulo especializado al que tienen acceso los personeros técnicos de las organizaciones participantes en la segunda vuelta. Asimismo, recibieron información relacionada con el código fuente de los sistemas informáticos electorales.

La Sala Multipropósito fue visitada además por integrantes del Comité Académico de Expertos y de Apoyo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conformado por especialistas en ciberseguridad, auditorías, tecnología y procesos electorales. Este grupo evaluará el funcionamiento y la arquitectura de los sistemas que serán empleados en la Segunda Elección Presidencial 2026 y emitirá una opinión técnica sobre su funcionamiento.

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