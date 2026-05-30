Resumen

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ONPE abre sus sistemas electorales a revisión de partidos y expertos en ciberseguridad. (Foto: ONPE)
ONPE abre sus sistemas electorales a revisión de partidos y expertos en ciberseguridad. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Personeros técnicos de Fuerza Popular visitaron la Sala Multipropósito de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde recibieron información detallada sobre el sistema de cómputo electoral y el sistema de presentación de resultados que serán utilizados en la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026.

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