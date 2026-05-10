La Resolución Jefatural n.° 000075-2026-JN/ONPE publicada este domingo en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que la información financiera comprende el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el cronograma aprobado por el organismo electoral.
Según el artículo 34.3 de la Ley de Organizaciones Políticas, el informe financiero anual debe elaborarse sobre la base de los registros contables, estados financieros y reportes de ingresos y gastos de cada organización política, conforme a las normas emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP).
Además, el reglamento vigente establece que las agrupaciones con inscripción activa ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) deben remitir esta documentación a la ONPE dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio anual correspondiente.
La entidad electoral también recordó que la presentación deberá realizarse utilizando los formatos aprobados previamente por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.
La resolución lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.
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