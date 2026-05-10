Resumen

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Fachada de la sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Fachada de la sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
/ Jesus Saucedo Olortegui
Por Redacción EC

Los partidos políticos tendrán plazo para presentar su información financiera correspondiente al ejercicio anual del 2025 hasta el 01 de julio de este año, de acuerdo a lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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