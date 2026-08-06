La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el próximo 24 de agosto vence el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos presenten la segunda entrega de su información financiera correspondiente a la campaña de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el organismo electoral, la obligación alcanza a 37 organizaciones políticas y a 7.378 candidatos, o a sus respectivos responsables de campaña, quienes deberán reportar los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante el proceso electoral.

#ONPEinforma 📢 | Treinta y siete organizaciones políticas y 7 378 candidatos o sus respectivos responsables de campaña tienen plazo hasta el 24 de agosto para presentar el segundo informe de ingresos y gastos de campaña electoral de las #EG2026. pic.twitter.com/bki6qPfoPR — ONPE (@ONPE_oficial) August 6, 2026

La presentación de esta información forma parte del sistema de control y fiscalización del financiamiento político que realiza la ONPE, con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso de los recursos empleados durante las campañas electorales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad exhortó a los partidos políticos y candidatos a cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido.

La ONPE indicó que los detalles sobre el procedimiento y las obligaciones correspondientes se encuentran disponibles en sus canales oficiales.