La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el próximo 24 de agosto vence el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos presenten la segunda entrega de su información financiera correspondiente a la campaña de las Elecciones Generales 2026.
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