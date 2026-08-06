Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que la obligación alcanza a 37 organizaciones políticas y a 7.378 candidatos. (Foto: ONPE)
Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que la obligación alcanza a 37 organizaciones políticas y a 7.378 candidatos. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el próximo 24 de agosto vence el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos presenten la segunda entrega de su información financiera correspondiente a la campaña de las Elecciones Generales 2026.

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