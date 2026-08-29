La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó nuevos formatos técnicos especiales con el objetivo de fortalecer la verificación, fiscalización y control del financiamiento público directo que reciben los partidos políticos con representación legislativa en el país.

Las variaciones normativas figuran en la Resolución Gerencial 000011-2026-GSFP/ONPE, publicada de manera oficial en el diario El Peruano. Los cambios principales regulan la Cédula Central de Ingresos y Gastos, así como las planillas de conciliación de saldos y las cuentas pendientes.

El financiamiento público directo busca promover la participación política ciudadana y consolidar la institucionalidad de las agrupaciones democráticas en el Congreso de la República. Estos recursos de origen estatal exigen un riguroso control técnico que asegure la transparencia absoluta de cada sol entregado.

Las nuevas directivas electorales modifican la programación de gastos para las actividades ordinarias anuales de los partidos. Las tareas de difusión partidaria ya no constituyen una actividad independiente, sino que pasan a integrarse dentro de los rubros de formación, capacitación e investigación institucional.

Las organizaciones políticas beneficiarias deben utilizar obligatoriamente estas herramientas de control para el periodo económico que comprende desde el 27 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. La institución supervisa el cumplimiento de estas obligaciones financieras de forma constante.

Las adecuaciones facilitan la correspondencia directa entre los gastos ejecutados y las actividades programadas con anterioridad por los comités partidarios. De esta manera, la administración electoral agiliza de forma efectiva la identificación de los proveedores y los medios de pago utilizados en las campañas ordinarias.

La ONPE habilita plataforma oficial para electores y miembros de mesa

Por otra parte, la institución electoral habilitó este 28 de agosto el portal digital definitivo para el próximo proceso de sufragio nacional de este año. Los ciudadanos acceden de forma directa a la dirección exacta de sus locales de votación mediante el uso de sus datos personales.

Esta plataforma en línea también confirma la lista definitiva de los peruanos seleccionados para ejercer el cargo obligatorio de miembros de mesa en los comicios. Los ciudadanos elegidos asumen la responsabilidad de capacitarse en los plazos previstos para evitar la multa económica de 275 soles.