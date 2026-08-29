ONPE formaliza lineamientos para fiscalización de financiamiento de partidos políticos. (Foto: Congreso)
ONPE formaliza lineamientos para fiscalización de financiamiento de partidos políticos. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó nuevos formatos técnicos especiales con el objetivo de fortalecer la verificación, fiscalización y control del financiamiento público directo que reciben los partidos políticos con representación legislativa en el país.

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