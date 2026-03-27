La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el 12 de abril publicará los resultados de las elecciones presidenciales de forma progresiva desde las 5:00 de la tarde en su página web oficial y descartó el anuncio de avances electorales para estos comicios.

La institución electoral explicó que estos datos se conocerán conforme lleguen las actas procesadas desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao. A ellas se sumarán después las del extranjero, por la conectividad de una red privada virtual (VPN), y posteriormente la información que se reporte en provincias.

El propósito es que el ciudadano de a pie acceda y conozca de primera mano y en tiempo real los primeros resultados de los comicios electorales.

Para todo ello, implementará tres sistemas tecnológicos que permitirán agilizar el conteo de votos y presentar los primeros resultados electorales antes de terminar la jornada electoral. Se trata del Sistema de Transmisión de Actas Electorales (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y el Sistema de Presentación de Resultados (SPR).

—Sistema de Transmisión de Actas Electorales en Lima y Callao—

El primero de ellos, según Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, es una herramienta de apoyo para los miembros de mesa al facilitar el conteo de votos en las 29.266 mesas de sufragio ubicadas en Lima Metropolitana y Callao.

El funcionario indicó que, finalizada la votación del 12 de abril, los miembros de mesa abrirán el ánfora, contarán las cédulas y el resultado de estas será registrado en una hoja de borrador.

Luego, aseguró, se registrará la cantidad que obtuvo cada organización política en el local respectivo, se sumarán los votos y se reportará el resultado en la laptop asignada.

Una vez hecho ello, se digitará el acta de escrutinio y toda la información será grabada en un USB que irá al módulo de transmisión, ubicado en el mismo local de votación. Después se enviará —usando una red privada— el resultado de los votos al Sistema de Cómputo Electoral y posteriormente al Sistema de Presentación de Resultados, que publicará la información en la página web.

De acuerdo con Montenegro, el STAE contribuirá a reducir errores materiales porque el sistema verifica automáticamente las sumas y alerta sobre inconsistencias. Por ejemplo, afirmó: “En las elecciones regionales y municipales del 2022 se implementaron en Lima y hubo solo 25 errores materiales, solo por falta de firmas”.

“Esta solución solo se va a implementar en Lima y Callao, en las 29,266 mesas que van a tener su laptop e impresora”, dijo.

No obstante, en el resto de provincias, las actas se llenarán de forma manual y serán entregadas en los centros de cómputo provinciales. Allí se escanearán y verificarán antes de ser transmitidas a las oficinas centrales.

—Sistema de Cómputo Electoral—

Según Montenegro, la otra solución que utilizará la ONPE es el Sistema de Cómputo Electoral, que se encuentra instalado en los 126 centros de cómputo y sirve para integrar toda la información del cómputo electoral.

“También integra la información que proporciona el STAE”, dijo.

Las actas electorales convencionales llegarán al centro de cómputo para su procesamiento, que se inicia con la digitalización y el control de calidad, con la asistencia de un agente de inteligencia artificial bajo la supervisión de una persona.

Un operador de la ONPE digitará los datos —de las actas— de manera ciega y aleatoria, sin saber a qué organización política pertenecen los votos. El asistente de inteligencia artificial verificará los mismos datos. Ambas lecturas serán cotejadas y, si hay coincidencias, se contabilizarán los votos, según la ONPE.

Cuando un acta es observada en el centro de cómputo, será enviada a un Jurado Electoral Especial (JEE) para que este órgano emita una resolución al respecto. Las actas que no son observadas se contabilizan y pasan al centro de datos de la ONPE para su publicación.

—Sistema de Presentación de Resultados—

Respecto del tercer sistema, la Oficina Nacional de Procesos Electorales diseñó el Sistema de Presentación de Resultados, que permitirá que los resultados electorales sean publicados de forma progresiva para evitar conocer recién al final del día los primeros avances.

En la plataforma digital de la ONPE, el ciudadano podrá consultar los resultados de cada mesa, las actas digitalizadas y seguir en qué estado se encuentran estas.

Los partidos políticos también tendrán acceso seguro a los datos.

Conforme las actas sean contabilizadas en el centro de datos de la ONPE, estas serán publicadas. Esta información estará disponible desde el 12 de abril a las 5 de la tarde para todo el público.

“La ONPE está cambiando su estrategia para presentar los resultados. Generalmente, a cierta hora —a las 8, 10 o a veces 11 de la noche—, el Jefe Nacional salía en televisión dando un avance de los resultados hasta ese momento. Lo que va a hacer la ONPE en esta oportunidad es que, cerrada la jornada de votación a las 5 de la tarde, publicará esta web de resultados. Seguramente a esa hora todo estará en cero y, conforme lleguen las actas, se verán los primeros resultados de forma progresiva”, dijo Montenegro.

—¿Y cómo procesarán las actas en el extranjero?—

El procesamiento de las actas en el extranjero es similar al que se sigue en los centros de cómputo, según Montenegro.

“Los consulados van a recibir las actas, las van a preparar, revisar que no estén rotas, movidas o dañadas, las digitalizan haciendo uso del escáner y transmiten la imagen digitalizada a través de una VPN (Red Privada Virtual) que tiene todas las seguridades correspondientes”, indicó.

Aseguró que la imagen del acta en el extranjero será enviada al centro de cómputo de Jesús María (Lima) y allí se hará una digitación automatizada por la inteligencia artificial y una persona.

Ahora bien, ¿cuándo se conocerá en mayor porcentaje los resultados presidenciales? El Comercio consultó a la ONPE esta interrogante y Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional, respondió lo siguiente:

“Las presidenciales en mayor porcentaje deben estar saliendo al día siguiente porque necesitamos saber, nosotros los organismos electorales, si hay una eventual segunda vuelta para prepararla con rapidez”, refirió.

Al ser consultada sobre si esta vez darán algún anuncio del avance electoral, afirmó: “Lo que va a pasar a las 5 de la tarde o poco antes es que nuestro jefe nacional va a salir a dar las instrucciones de cómo será el procedimiento desde las 5 en adelante y lo que verán en la plataforma web. [...] No vamos a salir como institución a las 10 u 11 de la noche para dar un avance del 30 % o del 25 %. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha demandado, y los actores políticos, tener información con mayor rapidez, y en ese sentido es que la ONPE ha reaccionado y ha dado esa posibilidad a toda la ciudadanía y a los actores políticos”, dijo.

Agregó que “el tema se complejizará un poco para el Congreso porque tenemos por primera vez a senadores, diputados y el Parlamento Andino. Allí estaremos con los miembros de mesa para hacer un trabajo diligente”.