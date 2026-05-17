Resumen

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Autoridades electorales, representantes de organismos públicos y observadores internacionales participaron en la supervisión del proceso técnico de impresión. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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Autoridades electorales, representantes de organismos públicos y observadores internacionales participaron en la supervisión del proceso técnico de impresión. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
  • Autoridades electorales, representantes de organismos públicos y observadores internacionales participaron en la supervisión del proceso técnico de impresión. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Autoridades electorales, representantes de organismos públicos y observadores internacionales participaron en la supervisión del proceso técnico de impresión. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Autoridades electorales, representantes de organismos públicos y observadores internacionales participaron en la supervisión del proceso técnico de impresión. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • Pliegos impresos de las cédulas de sufragio pasan por control de calidad antes del inicio de la producción masiva para la segunda vuelta. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Pliegos impresos de las cédulas de sufragio pasan por control de calidad antes del inicio de la producción masiva para la segunda vuelta. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Pliegos impresos de las cédulas de sufragio pasan por control de calidad antes del inicio de la producción masiva para la segunda vuelta. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • Funcionarios de la ONPE y representantes electorales presentan los pliegos de prueba de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Funcionarios de la ONPE y representantes electorales presentan los pliegos de prueba de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Funcionarios de la ONPE y representantes electorales presentan los pliegos de prueba de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • Personal técnico supervisa el proceso de revisión e impresión de las cédulas electorales durante la prueba de color realizada este domingo. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Personal técnico supervisa el proceso de revisión e impresión de las cédulas electorales durante la prueba de color realizada este domingo. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Personal técnico supervisa el proceso de revisión e impresión de las cédulas electorales durante la prueba de color realizada este domingo. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • Trabajadores de la ONPE verifican la calidad de impresión de las cédulas en las máquinas de producción autorizadas para los comicios. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Trabajadores de la ONPE verifican la calidad de impresión de las cédulas en las máquinas de producción autorizadas para los comicios. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Trabajadores de la ONPE verifican la calidad de impresión de las cédulas en las máquinas de producción autorizadas para los comicios. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • La prueba de color permitió validar la nitidez de los símbolos partidarios y las fotografías de los candidatos presidenciales. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    La prueba de color permitió validar la nitidez de los símbolos partidarios y las fotografías de los candidatos presidenciales. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    La prueba de color permitió validar la nitidez de los símbolos partidarios y las fotografías de los candidatos presidenciales. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • Las cédulas electorales para el balotaje estarán divididas en dos campos correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Las cédulas electorales para el balotaje estarán divididas en dos campos correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Las cédulas electorales para el balotaje estarán divididas en dos campos correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

  • Representantes de las organizaciones políticas revisan los pliegos impresos antes de otorgar su conformidad al diseño final de las cédulas. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
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    Representantes de las organizaciones políticas revisan los pliegos impresos antes de otorgar su conformidad al diseño final de las cédulas. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

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    Representantes de las organizaciones políticas revisan los pliegos impresos antes de otorgar su conformidad al diseño final de las cédulas. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este domingo la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en la que competirán Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

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