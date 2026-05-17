La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este domingo la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en la que competirán Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Durante la actividad, el gerente de Gestión Electoral de la ONPE, Gustavo García Hidalgo, explicó que la cédula tendrá un tamaño de 21 por 15 centímetros y estará dividida en dos campos correspondientes a las organizaciones políticas que disputarán el balotaje.

El funcionario indicó que, a diferencia de la cédula empleada en la primera vuelta, el nuevo formato permitirá apreciar con mayor nitidez las fotografías de los candidatos y los símbolos partidarios, debido a que habrá solo dos columnas en competencia.

Asimismo, García Hidalgo precisó que las agrupaciones políticas entregaron oportunamente al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los archivos digitales con sus nombres, fotografías y símbolos institucionales, los cuales fueron remitidos posteriormente a la ONPE para la elaboración de las cédulas.

“Para esta segunda elección presidencial se utilizará el mismo archivo digital proporcionado oportunamente por las organizaciones políticas participantes” , señaló.

También recordó que la prueba de color para la primera vuelta se realizó el pasado 10 de marzo y que el diseño cromático aprobado entonces será el mismo que se empleará en esta etapa electoral.

Respecto a la ubicación de los partidos en la cédula, explicó que el 12 de febrero se realizó el sorteo correspondiente, definiéndose que la organización política con mayor votación ocuparía el número 1 y el lado izquierdo de la cédula. En ese sentido, Fuerza Popular aparecerá a la izquierda, mientras que Juntos por el Perú ocupará el lado derecho.

García Hidalgo detalló además que durante la jornada se imprimirán siete pliegos que serán revisados por los representantes de ambas organizaciones políticas, quienes deberán otorgar su conformidad antes del inicio de la producción masiva de cédulas.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, afirmó que el sistema electoral continuará supervisando cada etapa del proceso para garantizar la transparencia de la segunda vuelta presidencial.

“Nuestra labor es verificar que todo se desarrolle conforme a ley con las garantías que exige el proceso democrático. Asimismo, continuaremos fiscalizando la distribución y el traslado del material electoral a los distintos puntos del país y del mundo” , sostuvo.

Burneo indicó además que las autoridades electorales han incorporado mejoras tras la experiencia de la primera vuelta. “Hemos recogido las lecciones de la primera vuelta y ya venimos implementando mejoras para fortalecer todo el trabajo del sistema electoral, la coordinación, la supervisión y los mecanismos de fiscalización” , manifestó.

El titular del JNE remarcó que el objetivo es garantizar el respeto de la voluntad popular y brindar tranquilidad a la ciudadanía. “Estamos poniendo todo el esfuerzo para que esta segunda vuelta se desarrolle con normalidad, transparencia y pleno respeto a la voluntad popular” , agregó.

En la actividad participaron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, personeros de las agrupaciones políticas y miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.