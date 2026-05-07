Resumen

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Entre las actividades se encuentran viajes a Europa, Estados Unidos y maestría. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Entre las actividades se encuentran viajes a Europa, Estados Unidos y maestría. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Fuerza Popular con una multa equivalente a 36 UIT y la pérdida del 50% del financiamiento público directo, tras determinar que el partido utilizó recursos públicos para fines distintos a los permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

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