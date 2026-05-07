La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Fuerza Popular con una multa equivalente a 36 UIT y la pérdida del 50% del financiamiento público directo, tras determinar que el partido utilizó recursos públicos para fines distintos a los permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

La resolución emitida por la ONPE concluye que la agrupación incurrió en una infracción muy grave al destinar recursos del financiamiento a actividades que no calificaban como capacitación política ni como gastos ordinarios permitidos por la normativa electoral.

ONPE sanciona a Fuerza Popular.

Mediante el Informe Técnico n.° 000009-2024-GSFP/ONPE, de fecha 31 de diciembre de 2024, la SGVC, concluye que, entre otros, Fuerza Popular habría utilizado el financiamiento para fines distintos a lo señalado en el artículo 29 de la LOP, “cometiéndose presuntamente la infracción tipificada en el numeral 7 del literal c) del artículo 36 de la LOP”.

Se evidenció lo siguiente:

“i) El pago por detracción relacionado a la cancelación de los servicios de una máquina de 360° plataforma giratoria, servicio que no era indispensable y no contribuía directamente a fomentar el conocimiento y la asimilación de sus idearios, principios y valores, así como los planes y programas que reflejen su propuesta para el desarrollo nacional;

ii) La actividad denominada “Capacitación, conferencias e intercambio académico en el Estado de California, Estados Unidos” consiste en una invitación para desarrollar un programa de reuniones en condados, visitas protocolares, conversatorios, visitas a sedes de diversas compañías mundiales de alta tecnología y conferencias; sin cumplir lo dispuesto en la normativa de la materia sobre actividades de capacitación;

iii) La actividad denominada “The Leader´s Fellowship” versa sobre los actos de conciencia en la toma de decisiones, principios y valores que la fe profesa, el poder bajo virtudes de humildad y solidaridad, protección de la familia, libertad de la fe; sin cumplir lo dispuesto en la normativa de la materia sobre actividades de capacitación; iv) Pagos por intereses moratorios, los cuales no se vinculan directamente al fortalecimiento y a las necesidades operativas y administrativas ordinarias;

iv) Pagos por intereses moratorios, los cuales no se vinculan directamente al fortalecimiento y a las necesidades operativas y administrativas ordinarias".

Sobre los gastos observados

La resolución indica que se determinó que la conducta infractora estuvo conformada por cuatro acciones: Gastos por S/ 27,927.55 en la actividad denominada “Capacitación, conferencias e intercambio académico en el Estado de California, Estados Unidos”; gastos por S/ 15,072.05 en la actividad “The Leader’s Fellowship”, incluyendo pasajes aéreos y cuotas de participación. También por el pago de S/ 37.92 por intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas oportunamente y el pago de S/ 100,000 por una “Maestría en Gestión Pública”.

El monto total del financiamiento utilizado para fines diferentes a los señalados en la LOP asciende a S/. 143,037.52 (ciento cuarenta y tres mil treinta y siete con 52/100 soles), de acuerdo al documento.

La resolución informa a Fuerza Popular que puede apelar la sanción y también solicitar el fraccionamiento del pago de la multa.