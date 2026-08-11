La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que seis partidos políticos tendrán acceso a un espacio gratuito en los medios de comunicación de radio y televisión de propiedad del Estado hasta la convocatoria de las próximas elecciones.

El órgano electoral estableció que Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación – AN son las organizaciones políticas que tienen derecho al denominado espacio no electoral, una modalidad de financiamiento público indirecto.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Gerencial N.º 000009-2026-GSFP/ONPE y alcanza a los partidos que obtuvieron representación en la Cámara de Diputados y/o en el Senado en las últimas elecciones generales.

El espacio consiste en cinco minutos mensuales gratuitos en los medios de comunicación de radio y televisión de propiedad del Estado. Durante ese tiempo, las organizaciones políticas podrán difundir sus propuestas y planteamientos a la ciudadanía.

La normativa establece, además, que el derecho al espacio no electoral pertenece a la organización política y no se pierde si alguno de sus diputados o senadores decide renunciar al partido con el que obtuvo su representación parlamentaria.

Del mismo modo, si ese legislador se incorpora posteriormente a otra organización que no cuenta con representación parlamentaria, su nuevo partido tampoco adquiere el derecho a este espacio.

Una precisión importante es que estos espacios no podrán utilizarse durante el periodo electoral. La Ley de Organizaciones Políticas establece que el espacio solo está destinado durante la etapa no electoral y queda suspendido desde el día siguiente de la publicación del decreto supremo que convoca a elecciones generales o a elecciones regionales y municipales.