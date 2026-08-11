Fachada de la sede principal de la ONPE.
Fachada de la sede principal de la ONPE.
/ Jesus Saucedo Olortegui
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que seis partidos políticos tendrán acceso a un espacio gratuito en los medios de comunicación de radio y televisión de propiedad del Estado hasta la convocatoria de las próximas elecciones.

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